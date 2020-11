Linum

Der erste Fall von Vogelgrippe ist da – der Landkreis Ostprignitz-Ruppin verzichtet aber vorerst auf die Stallpflicht. Das teilt die Kreismitarbeiterin Britta Avantario mit. Die Entscheidung hat das Veterinäramt gemeinsam mit der Task Force des Landes für diese Krankheit gefällt. In den Prozess war auch das Landeskrisenzentrum zur Tierseuchenbekämpfung involviert.

Statt auf eine Ultima-ratio-Lösung setzt der Landkreis im Kampf gegen das gefährliche Virus auf die Vernunft der Geflügelhalter. Er ruft diese aufgrund der neuen Risikolage auf, die ohnehin bestehenden Sicherheitsmaßnahmen zu überprüfen und gegebenenfalls zu verschärfen.

Vogelgrippe : Vogelhalter sollen nachbessern

An erster Stelle steht dabei die absolute Kontaktvermeidung zwischen Wildvögeln und Nutzgeflügel. „Wildvögel dürfen keinen Zugang zu Futter, Einstreu und sonstigen Gegenständen haben“, so Avantario. So soll verhindert werden, dass die Krankheit von der freien Laufbahn in die Ställe übertragen wird.

Hobby-Vogelhalter sollten zudem sicherstellen, dass niemand ohne ihre Erlaubnis in ein Stall gelangen kann. Sie sollen zudem für Betriebsfremde Schutz- und Einwegkleidung bereitstellen. Und dafür sorgen, dass diese ihre Hände waschen und ihre Schuhe desinfizieren können.

Vogelgrippefälle nicht nur in Linum

Die Vorsichtsmaßnahmen sollen ergriffen werden, weil Ende vergangener Woche bei einem in Linum verendetem Kranich die Vogelgrippe festgestellt wurde. Die Geflügelpest breitet sich in Norddeutschland derzeit schnell aus. Bis vor Kurzem wurde der Erreger allerdings nur bei Wildvögeln entdeckt. Seit dieser Woche gibt es nun auch mehrere Fälle in Nutztierbeständen.

