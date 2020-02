Arbeiten an der B 167: Die Retter brauchen länger

Rüthnick

Die derzeitige Vollsperrung der Bundesstraße B 167 zwischen Herzberg und Grieben sorgt nicht allein für Unmut bei Autofahrern, für die eine rund 30 Kilometer lange Umleitung über Lindow, Gransee und Löwenberg ausgeschildert ist. Sigrid Lemm (57) ist außerdem ernsthaft besorgt. Denn sie lebt mit ihren Eltern, die Mutter ist 85, der Vater fast 79 Jahre, in Rüthnick Ausbau – und das Haus verfügt nur über eine einzige Zufahrt zur B 167.

Die Retter kommen nun aus Gransee

„Die Vollsperrung ist für uns bedrohlich, denn im Notfall dürfen uns Autos von der nahe gelegenen Rettungsstelle aus Herzberg nicht anfahren“, hat Sigrid Lemm von den Rettern erfahren. Vielmehr würde im Fall der Fälle ein Einsatzwagen aus Gransee kommen und dann vielleicht in 30 oder 40 Minuten vor Ort sein. Die vom Land festgesetzte Rettungsfrist von 15 Minuten könne jedenfalls nicht eingehalten werden, betont Lemm.

Beim Landesbetrieb Straßenwesen spielen die Rettungszeiten offenbar keine große Rolle. Die Leitstellen seien darüber informiert, dass die Grundstücke von Rüthnick Ausbau derzeit nicht über Herzberg, sondern lediglich über Grieben erreichbar seien, teilte Sprecherin Cornelia Mitschka mit. Zudem habe die mit den Straßenarbeiten beauftragte Firma auch während der Arbeiten „die Zuwegung“ zu den Grundstücken zu gewähren.

Im Ernstfall zu Fuß über den Acker

Dieser Hinweis beruhigt Sigrid Lemm keineswegs. Zwar hat sie inzwischen erfahren, dass die Arbeiter wohl noch eine Rampe für die Ausfahrt auf die B 167 verlegen wollen. Aber wann das passieren und wie das genau aussehen wird, das ist offen.

Hinzu kommt, dass die Rüthnickerin sowohl vom Baustellenpolier als auch von einer Mitarbeiterin der Straßenbehörde gehört hat, dass es Tage geben werde, an dem die Grundstücke von Rüthnick Ausbau keine Zufahrt zur Bundesstraße haben werden. An diesen Tagen käme dann selbst der Rettungswagen aus Gransee nicht direkt an die Häuser – vielmehr müssten die Sanitäter dann über den Acker laufen, um Patienten versorgen zu können. „Wir würden im ungünstigsten Fall eine Dreiviertelstunde auf eine Erstversorgung warten“, befürchtet Sigrid Lemm.

Bisher wurde die Straße nur halbseitig gesperrt

Sie versteht auch nicht, warum an der Strecke im vergangenen Jahr noch mit einer halbseitigen Sperrung und Ampelregelung gebaut werden konnte, jetzt gehe das plötzlich nicht mehr.

Offen blieb am Dienstag, ob und wie sich der Landkreis darum gekümmert hat, dass die festgelegte Hilfsfrist auch während der Zeit der Bauarbeiten eingehalten wird. Eine Aussage dazu sei erst am Mittwoch möglich, sagte Kreissprecher Alexander von Uleniecki. Ostprignitz-Ruppin hat seit Jahren Probleme, die Rettungsfristen einzuhalten. Deshalb soll in Wildberg sowie in Zernitz im Amt Neustadt noch je eine Rettungswache entstehen.

Derzeit können Sigrid Lemm und ihre Eltern das Grundstück noch mit dem Auto in Richtung Grieben verlassen. Die Arbeiten, die rund fünf Millionen Euro kosten, sollen laut Plan im Oktober beendet sein – so lange gilt auch die Vollsperrung zwischen Herzberg und Grieben.

Von Andreas Vogel