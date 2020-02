Beim Links abbiegen mit Überholer kollidiert – Unfallgegner streiten vor Gericht

Neuruppin

Es sind nicht immer öffentlichkeitswirksame Prozesse wie Mord und Totschlag, die vor dem Landgericht Neuruppin verhandelt werden. Vielmehr sind es auch alltägliche Dinge, mit denen sich die Richterinnen und Richter Tag für Tag beschäftigen. So wie Verkehrsunfälle, die jeden betreffen können.

Spontanes Wenden führte zum Unfall

Die vierte Zivilkammer hatte in dieser Woche gleich Fällen zu verhandeln, darunter einen, der am 25. Januar 2018 geschah. Die Klägerin fuhr auf der Landstraße zwischen Linde und Grieben, als ihr einfiel, dass sie etwas zu Hause vergessen hatte. Sie beschloss zu wenden und blinkte rechts.

„Ich sah hinter mir eine Autokolonne, denke vier bis fünf Fahrzeuge und drei oder vier Lkws. Ich habe mich umentschieden. Links war frei. Ich habe den Blinker gesetzt und bin links in einen Feldweg eingebogen.“ Dann gab es, wie sie sagte, einen leichten „Ditsch“.

Sie empfand es so, als wäre sie über einen Stock gefahren. Dem war nicht so: Ein anderer Autofahrer hatte sie am Heck erwischt. Für ihn unvermeidbar.

Klägerin blieb auf Kosten sitzen

Das hatte das Amtsgericht auch so gesehen und die Klage der Autofahrerin abgewiesen. Sie hatte auf 50 Prozent ihres Schadens geklagt und will von dem Unfallgegner rund 1500 Euro haben.

Der Schaden belief sich auf 2450 Euro, dazu kommen eine Wertminderung von 200 Euro sowie Gutachterkosten in Höhe von 400 Euro. Nach der Entscheidung des Amtsgerichtes bliebe sie auf ihren Kosten sitzen. Das will sie nicht und legte Berufung ein.

Beide Parteien trafen sich vor dem Landgericht Neuruppin und stellten ihre Sicht der Dinge vor der Einzelrichterin dar.

Wie die Klägerin schilderte, habe sie nach dem Ort Linde auf die dort erlaubten 100 Stundenkilometer beschleunigt. Dann fiel ihr ein, dass sie etwas vergessen hatte, und wollte wenden. Zunächst nach rechts, dann nach links. Sie habe sich vergewissert, dass die Gegenfahrbahn frei war, auch durch Schulterblick sicher gestellt, dass sich niemand im toten Winkel befindet. „Da war nichts.“

Dachte sie. Stattdessen kam es zum Unfall. Der Beklagte hatte bereits, wie er vor Gericht sagte, hinter Linde zwei vor ihm fahrende Autos überholt mit der zulässigen Geschwindigkeit, setzte zum erneuten Überholen an und zog nach links rüber.

Er hatte die vor ihm fahrende Frau bemerkt, auch gesehen, dass sie rechts blinkte. „Dann hat sie plötzlich einmal nach links geblinkt.“ Er habe eine Vollbremsung gemacht, sei nach rechts ausgewichen und habe sie dann „erwischt“.

Unfallgegner legte Vollbremsung hin

„Sonst wäre der Unfall nicht so glimpflich abgelaufen.“ Ihr Fahrzeugheck habe auf dem Mittelstreifen gestanden und er wäre ihr sonst in die Fahrerseite hinein gefahren. Sagt er. Sie dagegen meinte, dass ihr Fahrzeug fast vollständig in dem Feldweg gewesen sei, als sie einen Rumms bemerkte. Sie sei praktisch schon von der Straße weg gewesen.

Mindestens die Hälfte aller Unfälle hätten diese Konstellation, sagte die Vorsitzende Richterin. Zu berücksichtigen sei, dass denjenigen, der nach links abbiegt, eine besondere Sorgfaltspflicht treffe.

Wendemanöver muss jeder erkennen können

„Wenn man so ein Wendemanöver macht, muss ich sicher sein, dass alle Verkehrsteilnehmer kapiert haben, was ich vorhabe.“ Sie stellte klar, dass man das Urteil des Amtsgerichts sehr wohl bestätigen könne. Über eine gütliche Einigung konnten sich die beiden Prozessparteien nicht verständigen.

Nun muss die Richterin entscheiden. Wie sie sagte, wolle sie noch über die „Betriebsgefahr“ nachdenken. Diese ist neben dem Verschulden bei Ansprüchen aus Verkehrsunfällen zu berücksichtigen. Nur wenn einen der Unfallbeteiligten ein weit überwiegendes Verschulden trifft, tritt die Betriebsgefahr des Fahrzeugs des Anspruchstellers zurück. Hat hingegen der Beklagte eine Mitschuld an dem Unfall, so etwa wenn er bei unklarer Verkehrslage überholt hat, so muss er mithaften. Das müsste jedoch die Klägerin beweisen.

Eine Entscheidung wird am 26. Februar verkündet.

Von Dagmar Simons