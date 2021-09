Potsdam

Am 26. September ist Bundestagswahl. Die MAZ fragt Brandenburgerinnen und Brandenburger, was sie umtreibt. Heute: Ellen Mäder-Gutz (67) aus Freyenstein (Ostprignitz-Ruppin).

Wo sind Sie gerade – und was sehen Sie, wenn Sie aus dem Fenster gucken?

Wenn ich aus dem Fenster schaue, sehe ich unseren Garten und denke daran, dass ich eigentlich wieder den Rasen mähen müsste.

Auf Anhieb in Freyenstein verliebt

Beschreiben Sie uns doch mal einen typischen Tag aus Ihrem Leben.

Als Erstes steht mein Mann auf, springt in seine Laufschuhe und läuft eine Runde. In der Zwischenzeit beginne ich, das Frühstück zu machen. Wir sitzen gern lange am Frühstückstisch, lesen die MAZ und besprechen, was am Tag anliegt. Wenn ich keine Termine habe, gehe ich ins Atelier. Bei gutem Wetter arbeite ich draußen an meinen Skulpturen, bei schlechtem Wetter in meiner Druckwerkstatt oder ich male. Im Moment bereite ich meine nächste Ausstellung im Kunstverein Stade vor.

Sie wohnen in Freyenstein – was gefällt Ihnen dort, was nicht?

Ich habe mich auf Anhieb in Freyenstein verliebt und wir wurden sehr positiv als Neubürger willkommen geheißen. Die Marktstraße mit angrenzendem Markt in Freyenstein steht unter Denkmalschutz. Trotzdem sehen die gewählten Politiker in Wittstock keinen Sinn darin, in diesen immerhin größten Ortsteil zu investieren.

„Wir brauchen einen Systemwandel“

Was regt Sie zurzeit am meisten auf und warum?

Dass die Schere zwischen Arm und Reich immer größer wird.

Was müsste passieren, damit es besser wird?

Es braucht ein generelles Umdenken: Weg vom rein auf Profit orientiertem System.

Was hat Ihnen zuletzt Freude bereitet?

Das Interesse der Besucher an meinen künstlerischen Arbeiten während der Tage der offenen Ateliers.

In Gesprächen mit Mitmenschen auch Umweltschutz thematisieren

Wären Sie bereit, sich politisch zu engagieren und wofür?

In meinem täglichen Leben engagiere ich mich für mehr Solidarität, Gleichberechtigung und Umweltschutz, in dem ich mich bemühe, nicht nur selbst nach solchen Idealen zu leben und meine Kinder in diesem Sinn zu erziehen, sondern dass auch in Gesprächen mit anderen Menschen zu thematisieren.

Wenn Sie Bundeskanzler oder Bundeskanzlerin wären – was wäre Ihre erste Amtshandlung?

Ich würde alle Auslandseinsätze der Bundeswehr untersagen, damit nicht wieder so eine Katastrophe geschieht wie in Afghanistan.

