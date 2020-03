Vorschläge für den Brandenburger Naturschutzpreis gesucht

Neuruppin/Potsdam

Die Stiftung Naturschutzfonds lobt in diesem Jahr bereits zum 13. Mal den Brandenburger Naturschutzpreis aus. Gesucht werden Kinder, Jugendliche und Erwachsene, die sich besonders für die Natur, die Kulturlandschaft und die biologische Vielfalt engagieren.

Dabei sind neben aktivem Naturschutz und nachhaltiger Landnutzung auch gute Öffentlichkeitsarbeit und Umweltbildung gefragt sowie wissenschaftliche oder wirtschaftliche Leistungen. Der Preis richtet sich nicht nur an Brandenburger, sondern auch an andere Menschen, die sich in besonderem Maße um den Schutz der Natur zwischen Elbe und Oder verdient gemacht haben.

Preis ist mit 4000 Euro dotiert

Bewerben können sich für den mit 4000 Euro dotierten Preis sowohl einzelne Personen sowie Verbände und Vereine und Unternehmen. Schulklassen, Kindergruppen oder Arbeitsgemeinschaften können vorgeschlagen werden oder sich selbst bewerben.

Den ersten Brandenburger Naturschutzpreis erhielt im Jahr 1998 Reiner Krause für seine Bilddokumentationen über den Ökohof Brodowin. 2002 wurde der Prignitzer Landwirt Horst Möhring aus Lenzen an der Elbe für sein Wirtschaften im Elbauengebiet mit dem Naturschutzpreis geehrt. Er rettete einen DDR-Landwirtschaftsbetrieb über die Wende hinweg und stellte auf Bio-Landwirtschaft um. Selbst der ehemalige Bundeskanzler Gerhard Schröder war bei ihm zu Gast und kaufte eine Weihnachtsgans.

Bewerbungen sind bis 24. April möglich

Bewerbungen oder Vorschläge können bis zum 24. April in der Geschäftsstelle der Stiftung in der Heinrich-Mann-Allee 18/19 in Potsdam eingereicht werden.

Von Cornelia Felsch