Trockenheit: Waldbesitzer brauchen Unterstützung

Walsleben

Brandenburgs Wälder hatten in den vergangenen Monaten enormen Stress. Hitze, Trockenheit und Schädlinge machten den Bäumen zu schaffen.

2017 gab es zu viel Regen mit aufgeweichten Böden, dann kamen Stürme hinzu – auch im darauffolgenden Jahr. Sowohl 2018 als auch in diesem Jahr folgten langanhaltende Dürreperioden. „Nicht nur Fichten und Lerchen, sondern alle Bäume wurden vom Trockenstress in Mitleidenschaft gezogen“, sagt Enno Rosenthal, Vorsitzender des Waldbauernverbands Brandenburg und Geschäftsführer der Forstbetriebsgemeinschaft Neuruppin.

Wasserversorgung für die Bäume immer schwieriger

In total ausgetrockneten Oberböden wurde die Wasserversorgung für die Bäume immer schwieriger – sie verloren Blätter und Nadeln. „Eine länderübergreifende Wasserregulierung ist dringend erforderlich“, sagt Rosenthal.

Das Schadholz muss möglichst schnell aufgearbeitet und aus dem Wald entfernt werden. Quelle: Enno Rosenthal

Zum Bruchholz gesellten sich schließlich Trockenschäden und Waldbrände. Allein 2018 gab es in der Mark an die 500 Waldbrände und auch 2019 mussten die Feuerwehren zu zahlreichen Löscheinsätzen ausrücken. Der folgende Schädlingsbefall wird vermutlich noch weiter anwachsen.

Schadholzmengen haben den Rohholzmarkt negativ beeinflusst

„Die großen Schadholzmengen haben den Rohholzmarkt extrem negativ beeinflusst“, sagt Enno Rosenthal. „Das ist kein Wunder wenn in Deutschland außerplanmäßig 70 Millionen Festmeter Holz auf den Markt drängen. Die Holzpreise sind um mehr als die Hälfte gesunken.“

Besonders betroffene Forstbetriebe und Waldbesitzer sind nach Aussagen von Enno Rosenthal bereits existenziell gefährdet. Das es soweit kommen konnte, liegt seiner Meinung nach aber nicht nur am Klimawandel. „Wir haben ja bereits 1953 mit dem Waldumbau begonnen, doch damals waren nicht nur die Mittel, sondern auch die Arbeitskräfte knapp.“

Privatwaldbesitzer in Nöten

Nach der Wende gab es zwar Fördermittel, diese wurden aber nicht abgerufen. Die steigende Bürokratie ist nur ein Grund. Für den Waldumbau sind Arbeitskräfte erforderlich und die wurden im Zuge der Forstreform immer mehr abgebaut. Für Privatwaldbesitzer wurden steigende Preise für Pflanzen, Maschinen und Arbeitskräfte zum Hindernis. „Sie haben sich in den letzten 20 Jahren nahezu verdoppelt“, sagt Rosenthal.

Viele Fichten wie dieses große Exemplar bei Woltersdorf, sind vom Borkenkäfer befallen. Quelle: Enno Rosenthal

Die Forstbetriebsgemeinschaft Neuruppin bewirtschaftet zurzeit 2250 Hektar. „Wir müssen uns natürlich überlegen, wie viel Waldumbau wir uns leisten können. Unser Ziel ist es, jährlich ein Prozent Waldumbau zu realisieren, das entspricht etwa 22 Hektar“, sagt Enno Rosenthal.

In Brandenburg gibt es über eine Million Hektar Wald. „Setzt man ein Prozent an, dann müssten in Brandenburg jährlich 10 000 Hektar umgebaut werden, wir sind zur Zeit gerade einmal bei 3000 Hektar jährlich.“ Er bestätigt, dass Wälder, die einen hohen gemischten Anteil aufweisen, weniger geschädigt sind.

Waldumbau wird in Brandenburg zwar zu 50 Prozent gefördert, viele private Waldbesitzer sind dennoch überfordert. Für eine Fläche von einem Hektar werden etwa 5000 Euro zum Umbau benötigt, 2500 Euro muss der Waldbesitzer selbst aufbringen. Gerade für bäuerliche Klein- und Kleinstprivatwaldbetriebe – das sind in Deutschland über 1,5 Millionen, die ein Drittel der 11 Millionen Hektar großen Waldfläche bewirtschaften – ist die Situation problematisch. Dabei spielen die strukturellen Nachteile der Kleinteiligkeit eine wichtige Rolle.

Forstwirtschaftliche Zusammenschlüsse stärken

Enno Rosenthal sieht es für die Zukunft als dringend erforderlich an, dass die Forstwirtschaftlichen Zusammenschlüsse gerade in den ländlichen Räumen gestärkt werden müssen. „Eine direkte Förderung der Zusammenschlüsse mit eigenem qualifiziertem Forstpersonal sollte unbedingt auf der Tagesordnung stehen“, sagt er. „Die Forstbetriebe müssen Leute zu sozial verträglichen Bedingungen einstellen. Wenn das nicht möglich ist, können wir ein Drittel der Waldfläche für den Waldumbau vergessen.“

Enno Rosenthal Quelle: E.R.

Der Vorsitzende des Waldbauernverbands Brandenburg kritisiert die Tatsache, dass immer weniger Waldarbeiter zur Verfügung stehen. „Früher hatte jeder Revierförster mindestens drei Waldarbeiter. So konnten Schadbäume schnell aufgearbeitet und aus dem Wald geholt werden.“ Um die Vermehrung des Borkenkäfers zu stoppen, muss das Schadholz möglichst schnell beseitigt werden.

Doch nicht nur der Borkenkäfer hat es auf die Bäum abgesehen auch die Mäuse verursachen gegenwärtig große Fraßschäden.

Von Cornelia Felsch