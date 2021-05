Walsleben

Am Mittwochabend hat sich ein Mann bei einem Unfall auf der A24 in Fahrtrichtung Berlin zwischen Herzsprung und der Raststätte Walsleben verletzt. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Der Rettungsdienst versorgte die verletzte Person und die Feuerwehr sicherte die Einsatzstelle ab und klemmte die Batterie ab. Ein Rettungshubschrauber kam ebenfalls zur Unfallstelle, vermutlich als Notarztzubringer. Nach ersten Informationen geriet ein Auto aus unbekannter Ursache ins Schleudern, krachte in die Leitplanke und kam etwa 50 Meter weiter zum Stehen.

Fahrer im Krankenhaus

Der Lenker des Pkw wurde bei dem Unfall verletzt und zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden. Im Einsatz waren Rettungsdienst, Polizei und die Feuerwehr Walsleben. Wie es zum Unfall kommen konnte, muss nun von der Polizei ermittelt werden.

Von Alexander Bergenroth