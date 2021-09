Ostprignitz-Ruppin

Ist der Landkreis auf einen Katastrophenfall bestmöglich vorbereitet? Die Warnung der Bevölkerung zumindest funktioniert in Ostprignitz-Ruppin noch nicht überall gleichermaßen gut. Das hat der erste bundesweite Warntag im vergangenen Jahr gezeigt. Die dafür zur Verfügung stehende Technik hat größtenteils versagt. Warnungen kamen verspätet oder gar nicht erst bei den Empfängern an. Am 9. September, dem zweiten Donnerstag im September, hätte der Warntag erneut stattfinden sollen, fällt nun aber aus.

240 Sirenen warnen in Ostprignitz-Ruppin

Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) baue derzeit eine „umfassende Testlandschaft“ auf. Diese werde erst im ersten Quartal 2022 zur Verfügung stehen, teilt das Bundesinnenministerium mit. Dabei gehe es um das Zusammenwirken der verschiedenen Kanäle, über die Bürger in Gefahrensituationen erreicht werden sollen – etwa durch Radiodurchsagen, Sirenen, Lautsprecherwagen und die Warn-App Nina. Der nächste bundesweite Warntag soll erst wieder am 8. September 2022 stattfinden.

Die Warnung der Bevölkerung erfolgt in Ostprignitz-Ruppin zurzeit in erster Linie über die rund 240 Sirenen im Landkreis. „Die Auswertung des Warntages hat ergeben, dass ein Großteil der Sirenen ordnungsgemäß funktionierte“, so ein Sprecher der Kreisverwaltung. Fakt ist aber auch, dass in den vergangenen 30 Jahren etwa 80 Sirenenanlagen durch die dafür zuständigen Kommunen abgebaut wurden. Nun sollen wieder überall dort Sirenen nachgerüstet werden, wo keine entsprechenden Anlagen vorhanden sind, heißt es weiter.

Landkreis fordert erweitere Alarmierung

Zu Problemen kam es am bundesweiten Warntag im vergangenen Jahr vor allem bei der Alarmaussendung über die Warn-App des Bundes (NINA). Der Landkreis Ostprignitz-Ruppin fordert, für Notfälle ein zusätzliches Alarmierungssystem der Bürger per Mobiltelefon (Cell Broadcast) einzuführen. Die Möglichkeit, den Mobilfunkdienst Cell Broadcast zu nutzen, sei in den technischen Standards des Mobilfunknetzes bereits implementiert und könnte deshalb schnell flächendeckend verfügbar gemacht werden, heißt es vom Landkreis.

Mit dem Alarmierungssystem des Bundes wäre eine standortbezogene Warnung aller Bürger möglich, ohne dass diese vorher eine App installiert haben müssen. Das System würde auch eine Warnung unabhängig von der Verfügbarkeit des mobilen Internets erlauben und auch bei hoher Last im Mobilfunknetz zuverlässig funktionieren. Das soll nun ausgereift werden und bis zum Warntag im nächsten Jahr reibungslos funktionieren.

Von Marcus J. Pfeiffer