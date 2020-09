Er

ist seit 2013 direkt gewählter Bundestagsabgeordneter für den Wahlkreis 56 und tritt im kommenden Jahr wieder für die CDU an: Sebastian Steineke stellte sich den Fragen von Bernd Atzenroth zu seiner Arbeit als Abgeordneter und zu seiner Kandidatur.

MAZ: Was bewegt Sie nach zwei Legislaturperioden, erneut für den Bundestag anzutreten?

Sebastian Steineke: Nach sieben Jahren hat man einen guten Eindruck von den Abläufen. In den ersten Jahren war es noch so ein Finden, man muss sich erst mit allem vertraut machen. In der zweiten Legislaturperiode hatte das schon ein bisschen mehr Struktur. Ich bin jetzt auch im Fraktionsvorstand und für Verbraucherschutz zuständig. Dadurch habe ich auch einen anderen Zugang zu den Entscheidern, auch wenn ich bestimmten Dinge in der Region ansprechen will.

„Jetzt habe ich mir eine gewisse Struktur geschaffen“

Wie sind Ihre Erfahrungen in der neuen Funktion?

Ich bin es ja erst seit Anfang des Jahres. Aber gerade zu Beginn der Corona-Krise konnte ich mich einbringen. Jetzt habe ich mir eine gewisse Struktur geschaffen und würde gerne versuchen, das vier Jahre weiter zu tragen.

Der CDU-Bundestagsabgeordnete Sebastian Steineke, hier vor der Nikolaikirche in Pritzwalk, tritt 2021 erneut an, um im Wahlkreis 56 das Direktmandat zu gewinnen. Quelle: Bernd Atzenroth

Sie sind Abgeordneter in einem besonders ländlichen Raum. Was bedeutet das für Ihre Arbeit?

Vor Ort in den ländlichen Räumen müssen die Strukturen funktionieren. Dafür müssen wir sorgen. Wir stellen uns die ganze Zeit die Frage, wie wir es schaffen, ländliche Räume wieder attraktiver zu machen, etwa in Sachen Infrastruktur.

„Man muss die richtigen Leute kennen, aber auch in der Region präsent sein“

Wo hat sich Ihr Engagement gelohnt?

Bei manchen Themen hat sich etwas getan, etwa in Sachen Straßenbau an der Bundesstraße B 107 bei Pritzwalk soll es bald losgehen. Wichtig wäre auch, dass sich beim Prignitz-Express jetzt etwas tut. Auch das würde ich natürlich gerne begleiten. Beim Prignitz-Express ist es so: Wir haben 2011 angefangen, ganz dicke Bretter zu bohren. Aber es lohnt sich, für die Sache dranzubleiben.

Wie bringt man Ihrer Erfahrung nach im Bundestag regionale Themen voran?

Man muss die richtigen Leute kennen, aber auch in der Region präsent sein. Das Problem mit dem fehlenden Abschnitt an der B 107 war mir zum Beispiel bis dato nicht so geläufig, bis Pritzwalks Bürgermeister Ronald Thiel das an mich herangetragen hat.

„Das ist nicht immer vergnügungssteuerpflichtig“

Aber als Bundestagsabgeordneter sind Sie doch meist in Berlin gebunden. An was erinnern Sie sich aus den vergangenen Jahren besonders?

Es ist ein anstrengender und aufwendiger Job. In meine Zeit fielen die Griechenland-Krise, die Migrationsfrage, der Brexit und Donald Trump. Es war noch viel mehr, aber manches geht unter, besonders weil sich die Schnelligkeit in der Kommunikation noch einmal erhöht hat, verstärkt durch die sozialen Netzwerke. Das ist nicht immer vergnügungssteuerpflichtig.

Das merkt man jetzt auch bei Corona, Stichwort Proteste gegen die Corona-Politik.

Ja, es gibt bei diesem Thema eine starke Emotionalisierung.

„Aber wer möchte denn in diesen Zeiten gerne woanders leben als in Deutschland ?“

Was ist Ihre wichtigste Erkenntnis aus der Krise?

Es hat uns ja alle überrollt. Die Bilder aus Bergamo vergisst man nicht. Aber es ist ein weltweites Problem, und bestimmte Bilder wie aus Afrika haben wir dabei noch gar nicht gesehen. Daher mussten wir schnell und umfassend handeln. Zugegeben: Man hat im Brennglas die Probleme gesehen, die wir in Deutschland haben. Aber wer möchte denn in diesen Zeiten gerne woanders leben als in Deutschland? Gerade in der Urlaubszeit haben die Leute auf einmal gemerkt, wie schön Deutschland ist.

Von Bernd Atzenroth