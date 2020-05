Was man zu Himmelfahrt in Ostprignitz-Ruppin und Prignitz unternehmen kann

Neuruppin

Himmelfahrt ist für viele Menschen ein Grund, den Tag mit Freunden oder in Familie zu verbringen: Fahrradtouren oder Spaziergänge haben Hochkonjunktur – oftmals gekoppelt mit kulturellen Aktivitäten. In Coronazeiten sind die kulturellen Angebote eingeschränkt – trotzdem gibt es in der Region so einiges, was trotz gebotener Abstandsregelung möglich ist. Hier gibt es Ausflugs- und Entdecker-Tipps, was in Ostprignitz-Ruppin und der Prignitz Ausflügler locken könnte.

Niedlich: Frettchengucken im Tierpark Kunsterspring. Quelle: Henry Mundt

Tierparks

Kunsterspring: Der Heimattierpark ist von 9 bis 19 Uhr geöffnet.

Perleberg: Der Tierpark in der Wilsnacker Chaussee 1 ist von 9 bis 18 Uhr geöffnet.

Pritzwalk: Der Streicheltierhof im Hainholz empfängt von 9 bis 14.45 Uhr Besucher.

Museen

Alt Ruppin: Im Kornspeicher Neumühle gibt es Antiquitäten und die Sonderschau „Zwischen Krieg und Frieden – Die Waldlager der Roten Armee in Brandenburg 1945, Artefakte aus dem Leben sowjetischer Soldaten in Brandenburg“, Eintritt frei, 10 bis 18 Uhr.

Lenzen: Das Besucherzentrum „Burg Lenzen“, Burgstraße 3, mit Ausstellung und Shop ist von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

Linum: Die Storchenschmiede, Nauener Straße, zeigt die Ausstellung zu Kranich, Storch und Co., mit Storchenhorstkamera, von 12 bis 18 Uhr.

Neuruppin: Das Museum in der August-Bebel-Straße ist von 11 bis 16 Uhr offen.

Das Museum Neuruppin kann wieder besichtigt werden. Quelle: Henry Mundt

Pritzwalk: Die Museumsfabrik, Meyenburger Tor 3, öffnet von 14 bis 17 Uhr. Besichtigt werden kann die neue Ausstellung zur Digitalisierung in der Prignitz

Rheinsberg: Das Tucholsky-Literaturmuseum im Schloss ist von 10 bis 17.30 Uhr geöffnet.

Rühstädt: Das Nabu-Besucherzentrum mit Ausstellung und Shop öffnet von 10 bis 18 Uhr.

Wittstock: Die Kreismuseen Alte Bischofsburg haben von 11 bis 16.30 Uhr geöffnet. Es gibt keine Führungen, jedoch kann die Ausstellung „Vom Kriegstraining zur Energieerzeugung – Der Flugplatz Wittstock“ besichtigt werden.

Wolfshagen: Das Schloss-Museum öffnet von 11 bis 17 Uhr. Zu sehen sind Malereien der Künstlerin Renate Winkler.

Wustrau:Das Brandenburg-Preußen -Museum ist 10 bis 18 Uhr geöffnet.

Kirche

Darsikow: Die Kleine Kirche Darsikow zeigt ab 10 Uhr Aquarelle von Peter Jacobsen, mit Kaffee und Kuchen im Freien, etwa bis 16 Uhr.

Kleine Kirche Darsikow Quelle: Peter Geisler

Herzberg-Seebeck: „Radeln zwischen Himmel und Erde“ heißt die Tour, bei der jeder in seinem Rhythmus und wann er möchte die Kirchen in Herzberg, Glambeck, Grieben, Rüthnick, Schönberg, Seebeck, Strubensee und Vielitz erradeln kann. Dabei kann auch „Rätselhaftes“ entdeckt werden.

Hindenberg: In der Dorfkirche startet 10 Uhr ein Freiluftgottesdienst.

Bootsverleih

Altfriesack: Fischerhütte – Reservierung unter 033925/7 04 möglich

Alt Ruppin: Rhinpaddel, Friedrich-Engels-Straße 8 – 03391/77 12 12, 0171/1720873, www.rhinpaddel.de, 9 bis 18 Uhr (auch Fahrradverleih)

Lindow: Jetbay, Gudelacksee 2, 10 bis 22 Uhr – Bootsverleih mit Reservierung unter 0151/53 59 85 05 und 033933/7 23 60.

Zum Bootsverleih gibt es bei Jetbay auch eine Cocktail-Lounge am Lindower Gudelacksee. Quelle: Regine Buddeke

Neuruppin: Boat-City, Zum Schwanenufer – Reservierung unter 03391/40 56 99 und 0160/278 38 45

Rheinsberg: Boat-City, Hafendorf – Reservierung unter 033931/8 05 45 und 0176/10 14 44 09.

Wusterhausen: Strandbad – 13 bis 17 Uhr.

Spezial-Fahrradverleih

Pfalzheim: Big Wheel, Dorfstraße 24 – E-Motor gestützte Fatbikes und Beachcruiser für Touren durch die Heide (nichts für alkoholisierte Radler, Modell für kleine Personen vorhanden), Reservierung unter 033924/28 99 98.

Routen für Radfahrer, Wanderer und Bootsfahrten

Unter https://www.tourismus-neuruppin.de findet man:

Radtour rund um den Ruppiner See oder von Neuruppin zur Stadt der drei Seen

Paddeltour auf dem Ruppiner See oder Bootstour in der Ruppiner Schweiz

Mit der Familie ins Paddelboot – auch eine gute Himmelfahrts-Idee. Quelle: Peter Geisler (Archiv)

Rundwanderweg durch das Tal des Binenbachs, rund um den Kalksee oder um den Tornowsee und andere.

Tourenstopps

Viele Gaststätten öffnen wieder, ein paar liegen an beliebten Ausflugsstrecken:

Altfriesack: Fischerhütte, Gasthaus und Bier-/Grillstand davor, von 11 bis 22 Uhr.

Barsikow: Kunstcafé Alter Konsum, von 12 bis 19 Uhr.

Demerthin: „ Vertigo B5“, Pub/Biergarten mit Grill , Kuchen, Kaffee und Bier.

Flecken Zechlin: Hotel Gutenmorgen, 11 bis 22 Uhr offener Biergarten mit Unterhaltungsmusik.

Jabel: Gartencafé „Grüne Oase“, 8 bis 20 Uhr. Inhaberin Petra Puls hat kleine Überraschungen versprochen.

Gastwirtin Petra Puls hat ihr Garten-Café geöffnet. Quelle: Christian Bark

Königsberg: Der Campingplatz am Königsberger See ist geöffnet.Gefeiert werden darf aber nur mit maximal 50 Besuchern. Die Sanitäranlagen sind jedoch geschlossen.

Lindow: Jetbay, Gudelacksee 2, 10 bis 22 Uhr, Musik, Grill- und Bierstände.

Wustrau: Gasthof Zum Alten Zieten, 10.30 bis ca. 17 Uhr, Bier- und Grillstand, Kaffee und Kuchen.

Open-air-Kino

Neuruppin: Im Hangar 312 heißt es „Café Flimmerstunde“ auf der Wiese: Kinder- und Familienfilme auf LED-Videoleinwand, Kaffee und Kuchen, Getränke, Bratwurst, Eintritt frei, 11 bis 20 Uhr.

Flimmerstunde im Sommer 2018 auf dem Neuen Markt in Neuruppin. Veranstalter Christian Juhre wird dieses Format zu Himmelfahrt am Hangar 312 veranstalten. Quelle: Regine Buddeke

Perleberg: Das Movie Star Autokino Perleberg zeigt 21.15 Uhr „Das perfekte Geheimnis“ (P 12); Karten gibt es online auf www.moviestarkino.de oder vor Ort.

Touristinfos

Kyritz: Kultur- & Tourismusbüro, Maxim-Gorki-Straße, 033971/60 82 79, 10 bis 13 Uhr (Vereinbarung von persönlichen Terminen außerhalb der Öffnungszeiten telefonisch möglich oder per E-Mail an tourismus@kyritz.de).

Lindow: Touristinformation am Markt, 033933/7 02 97, 10 bis 16 Uhr.

Neuruppin: Touristinformation Bürgerbahnhof, Am Rheinsberger Tor, 03391/45 46 0, 10 bis 17 Uhr.

Rheinsberg: Mühlenstraße 15, 033931, 3 49 40, 10 bis 14 Uhr.

