Ostprignitz-Ruppin Neuruppin - Angst vor Waldbränden im Landkreis Glimpflich ausgegangen ist kürzlich ein kleines Feuer im Wald bei Hakenberg. Dennoch haben die Wehrführer von Fehrbellin und Rheinsberg Angst, dass es in einem der Wälder bald richtig brennen könnte. Dafür gut gewappnet sind die Wehren nur teilweise.

Mehrfach schon brannte der Wald in Brandenburg in diesem Jahr, wie hier bei Oranienburg. Die Feuerwehrleute aus Ostprignitz-Ruppin fürchten, dass es bald in einem der zahlreichen Wälder des Landkreises heftige Flammen geben könnte. Quelle: Julian Stähle