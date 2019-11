Ostprignitz-Ruppin/Prignitz

Im weiten Land von der Prignitz bis Ruppin laden große und kleine Märkte ein, sich auf die Weihnachtszeit einzustimmen. An den Wochenenden lockt weihnachtliche Atmosphäre zum Beisammensein im Lichterglanz mit Musik und Köstlichkeiten und der Lust am Stöbern nach schönen Geschenken. Hier kommt ein Überblick.

Vor der Adventszeit

Berge – Der besondere Adventsmarkt im alten Pferdestall an der Königsmühle, mit Kunsthandwerk, Jagdhornbläsern und Weihnachtsgans.

Termin: Sonnabend, 23. November, ab 11 Uhr

Freyenstein – Adventsmarkt auf dem Burghof.

Termin: Freitag, 29. November, ab 17 Uhr

Griffenhagen – 7. Sternenzauber – Lichtermeer auf dem Sternenzauberhof bei Monika Hamann, Weihnachtsspezialitäten und Handwerkskunst.

Termin: Freitag, 22. November, ab 19 Uhr; Sonnabend, 23. November, ab 16 Uhr

Kietz (Lenzerwische) – mittelalterlicher Adventsmarkt in und an der Evangelischen Kirche St. Johannis.

Termin: Sonnabend, 30. November, ab 14 Uhr

Neuruppin – „Licht an“ – auf dem Schulplatz, weihnachtliche Stände und Angebote zum Stöbern, Bummeln und Schlemmen, mit Feuer unterm Weihnachtsbaum, Kinderkarussell und Familienprogramm.

Termin: Donnerstag, 28. November, von 14 bis 20 Uhr

Perleberg – Adventsmarkt in der Lebenshilfe-Gärtnerei mit Geschenk- und Gestaltungsideen im festliche geschmückten Gewächshaus, Waffeln, Glühwein, Weihnachtsbastelei für Kinder und Weihnachtsmann.

Termin: Sonnabend, 23. November, von 9 bis 17 Uhr

Papenbruch – Voradvents-Kunsthandwerkermarkt in der Kunststation, Heideweg 7, zehn Aussteller laden zum Schauen und Kaufen ein.

Termin: Sonnabend, 23. November, von 10 bis 17 Uhr

***

Zum ersten Advent

Bad Wilsnack – Weihnachtsmarkt in der KMG-Klinik.

Termin: Sonntag, 1. Dezember, ab 10 Uhr

Blüthen – Adventsmarkt auf dem Reitplatz, auf dem Hof und in den Räumen am Reitplatz sowie in der beheizten Festhalle, viele Stände mit Geschenkartikel, Dekorationen und Naschereien.

Termin: Sonnabend, 30. November, ab 11 Uhr, Sonntag, 1. Dezember, ab 11 Uhr

Boltenmühle – Weihnachtsmarkt am Hotel und Restaurant Boltenmühle mit Musik, Glühwein, Gegrilltem, Basteln und Schminken für Kinder, Plätzchen backen.

Termin: Sonntag, 1. Dezember, von 12 bis 17 Uhr

Breetz – Adventsmarkt, Kastanienallee 9, mit Köstlichkeiten wie dem „Breetzer Feuertopf“ und mehr.

Termin: Sonnabend, 30. November, ab 11 Uhr

Cumlosen – Adventsmarkt rund um die Kirche.

Termin: Sonnabend, 30. November, ab 15 Uhr

Drewen – Weihnachtsmarkt an der Feuerwehr.

Termin: Sonnabend, 30. November, ab 14 Uhr

Eichenfelde – Vorweihnachtlicher Punschabend am Vereinsheim, gemeinsames Singen von Weihnachtsliedern.

Termin: Sonnabend, 30. November, ab 18 Uhr

Fehrbellin – Weihnachtsmarkt auf dem Rathausplatz, Weihnachtsprogramm der Grundschule von Kinder für Kinder, Mitmachprogramm für Kinder auf der Bühne, weihnachtliche Bastelideen, Leseecke für Weihnachtsgeschichten in der Bibliothek nebenan, der Weihnachtsmann kommt im FKK-Weihnachtsgespann.

Termin: Sonnabend, 30. November, ab 14 Uhr

Flecken Zechlin – kleiner Weihnachtsmarkt auf dem Markt rund um die Kirche, mit Krippenfest.

Termin: Sonnabend, 30. November, ab 13 Uhr

Großderschau – Weihnachtsmarkt auf dem „Kolonistenhof“ mit Gospelkonzert (17 Uhr).

Termin: Sonnabend, 30. November, ab 13 Uhr

Groß Woltersdorf – Weihnachtsmarkt im Waldlehrpark – Prignitzer Marktstände, Waffeln, Glühwein.

Termin: Sonntag, 1. Dezember, von 10 bis 16 Uhr

Grube – Adventsmarkt im Schloss.

Termin: Sonnabend, 30. November, von 11 bis 18 Uhr

Marnitz – Adventsmarkt – Turmblasen auf dem Pfarrhof, winterlich-weihnachtliche Atmosphäre, stimmungsvolles Programm mit Gospelchor und Kitakindern und Schülern in der Kirche, Flohmarkt, Weihnachtsbaumverkauf, Weihnachtsmann mit Überraschungen.

Termin: Sonnabend, 30. November, ab 13 Uhr

Perleberg – Lichterfest im Hörturm und im historischen Stadtkern, mit Glühwein, Bratwurst und kandierten Früchten sowie einem abwechslungsreichen Programm für die ganze Familie.

Termin: Sonnabend, 30. November, ab 16 Uhr

Protzen – kleiner Weihnachtsmarkt vor dem Gutshaus – weihnachtliche Musik, Kaffee und Kuchen, Bratwurst und Glühwein, Überraschungen für Groß und Klein.

Termin: Sonntag, 1. Dezember, ab 14.30 Uhr

Rüthnick – Budenzauber beim Weihnachtsbasar am Gemeindezentrum – Stände bieten Advents- und Türkränze, Gestecke, Geschenkartikel, Kalender, Strickwaren an und die Walnussmeisterei aus Herzberg bietet ihre Produkte an, zwei Chöre singen, es gibt eine Kuchentheke, Gegrilltes, Glühwein, Eierpunsch und mehr.

Termin: Sonnabend, 30. November, ab 14 Uhr

Wildberg – Weihnachtsbasar der Jugendfeuerwehr am Feuerwehrhaus.

Termin: Sonntag, 1. Dezember, ab 14.30 Uhr

Wittstock – Adventsmarkt im Kindergarten „Rittersporn“.

Termin: Sonnabend, 30. November, von 12 bis 16 Uhr

Wittstock – Adventsleuchten auf dem Marktplatz.

Termin: Sonntag, 1. Dezember, ab 17 Uhr

Wolfshagen – Weihnachtsmarkt am Schloss – Gottesdienst in der Schlosskapelle, Weihnachtsbaumschmücken, Führungen, Stände mit Kunsthandwerk, Herzhaftem und Süßem, Flohmarkt und Bücherbasar.

Termin: Sonntag, 1. Dezember, ab 10 Uhr

Wusterhausen – Nikolausmarkt am Markt, mit Umzug des Nikolauses durch die Stadt.

Termin: Sonnabend, 30. November, bis Sonntag, 1. Dezember. Sa 16 bis 21 Uhr, So 11 bis 18 Uhr

Zaatzke – Adventsfest mit Chorkonzert in der Kirche.

Termin: Sonnabend, 30. November, ab 15 Uhr

***

Zum zweiten Advent

Alt Ruppin – Weihnachtsbasar im Kornspeicher Neumühle – kuschelig unterm Dach, Neues und Altes, Handwerk und Kunst, Lagerfeuer auf dem Hof, Weihnachtscafé und Kultur auf der Bühne.

Termin: Sonnabend, 7. Dezember, und Sonntag, 8. Dezember, von 12 bis 18 Uhr

Berlitt – Weihnachtsmarkt am Schlosspark.

Termin, Sonnabend, 7. Dezember, ab 14 Uhr

Blumenthal – 2. Blumenthaler Weihnachtsmarkt am Bürgerhaus.

Termin, Sonnabend, 7. Dezember, von 16 bis 20 Uhr

Kyritz – Weihnachtsmarkt auf dem Marktplatz. Unter anderem werden die Kindereisenbahn und das Kinderkarussell die (kleinen) Weihnachtsmarkt-Besucher begeistern.

Termin: Freitag, 6. Dezember, bis Sonntag, 8 Dezember, ab 11 Uhr

Lenzen – Lenzener Burgenweihnacht im Burghof.

Termin, Sonnabend, ab 14 Uhr

Lindow – Weihnachtsmarkt an der Stadtkirche.

Termin, Sonnabend, 7. Dezember, ab 14 Uhr

Pritzwalk – Weihnachtsmarkt im Waldlehrpark (Hainholz).

Termin, Sonnabend, 7. Dezember, von 10 bis 16 Uhr

Rheinsberg – Weihnachtsmarkt auf dem Kirchplatz in der historischen Altstadt.

Termin: Freitag, 6. Dezember, bis Sonntag, 8. Dezember,

Fr von 16 bis 22.30 Uhr; Sa von 12 bis 22.30 Uhr; So von 12 bis 19 Uhr

Teetz – Weihnachtsmarkt im Ortszentrum.

Termin: Sonnabend, 7. Dezember, ab 16.30 Uhr

Wittstock – Weihnachtsmarkt in der historischen Altstadt mit musikalischem Rahmenprogramm, der Weihnachtsmann wird auch erwartet.

Termin: Donnerstag, 5. Dezember, bis Sonntag, 8. Dezember,

Do/Fr von 11 bis 20 Uhr; Sa von 13 bis 22 Uhr; So von 13 bis 20 Uhr.

***

Zum dritten Advent

Dreetz – Weihnachtsmarkt im Arboretum Lüttgen Dreetz – buntes Programm auf der Bühne, um 15 Uhr verteilt der Weihnachtsmann Geschenke, weihnachtliche Artikel, Deftiges vom Grill und aus der Pfanne, Kuchen, Brot und Weihnachtsgebäck.

Termin: Sonntag, 15. Dezember, von 12 bis 18 Uhr

Heiligengrabe – Weihnachtsmarkt am Kloster Stift.

Termin: Sonnabend, 14. Dezember, von 10 bis 17 Uhr

Karwe – Weihnachtsmarkt auf dem Karwer Gutshof (im ehemaligen Pferdestall).

Termin: Sonnabend, 14. Dezember, von 14 Uhr

Netzeband – Weihnachtsmarkt in und an der Kirche.

Termin: Sonntag, 15. Dezember, von 11 bis 18 Uhr

Neustadt – Weihnachtsmarkt an der Kreuzkirche mit Gauklern, Weihnachtskonzert, Turmblasen und Adventssingen.

Termin: Freitag, 13. Dezember, ab 14 Uhr

Plattenburg – Weihnachtsmarkt auf der Burg, mit Kinderweihnachtsprogramm.

Termin: Sonnabend, 14. Dezember, bis Sonntag, 15. Dezember, von 10 bis 18 Uhr

Pritzwalk – Weihnachtsmarkt auf dem Marktplatz und in der Marktstraße.

Termin: Mittwoch, 11. Dezember, bis Sonntag, 15. Dezember,

Mi/Do von 11 bis 19 Uhr; Fr/Sa von 11 bis 20 Uhr; So von 11 bis 17 Uhr

Sewekow – Weihnachtsmarkt in der Max-Schmeling-Halle.

Termin: Sonnabend, 14. Dezember, von 14 bis 18 Uhr

Wittenberge – Märchen-Weihnachtsmarkt auf dem Paul-Lincke-Platz, zahlreiche Hütten mit Kunsthandwerk, weihnachtlichen Backwaren und allerlei Warmem.

Termin: Mittwoch, 11. Dezember, bis Sonntag, 15. Dezember, Mi bis So von 11 bis 20 Uhr

***

Zum vierten Advent

Weihnachtsmarkt auf dem großen Markt in Perleberg Quelle: Wolfram Hennies

Perleberg – Weihnachtsmarkt auf dem Großen Markt.

Termin: Mittwoch, 18. Dezember, bis Sonntag, 22. Dezember,

Mi von 11 bis 22 Uhr; Do von 10 bis 22 Uhr; Fr/Sa von 10 bis 23 Uhr; So von 10 bis 18 Uhr

