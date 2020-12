Neuruppin

Wohin in der siebten Klasse? Grundschüler und ihre Eltern müssen sich darüber schon jetzt Gedanken machen, wie es nach der sechsten Klasse weiter geht. Die MAZ versucht eine kleine Orientierungshilfe zu leisten – auch weil die Tage der offenen Tür in diesem Jahr wegen Corona ausfallen müssen. Hier: die Montessori-Oberschule in Neuruppin.Die Neuruppiner Montessori-Oberschule ist die jüngste weiterführende Schule im Ruppiner Land. Sie wurde 2015 in direkter Nachbarschaft der Montessori-Grundschule an der Neuruppiner Wichmannstraße eröffnet. Um diese zweite freie Oberschule Neuruppins hatten Eltern und Lehrer lange gekämpft. Gerade die Eltern von Schülern der im Jahr 2001 eröffneten Montessori-Grundschule hatten es immer bedauert, dass ihre Kinder nicht weiter nach dem Montessori-Prinzip lernen können.

Frontalunterricht nur als Ausnahme

Denn dies unterscheidet sich in einigen grundlegenden Dingen vom Unterricht in einer „normalen“ Schule. Zum einen gibt es – bis auf ganz wenige Ausnahmen – keinen Frontalunterricht. Jeder kann nach seinem Tempo lernen. Noten gibt es bis zur achten Klasse nicht.

Selbstständigkeit und eine eigene Motivation ist zentrales Element der Montessori-Pädagogik, deren Leitspruch ist: „Hilf mir, es selbst zu tun!“. Eigeninitiative von Schülern wird deshalb besonders gefördert.

Zwar gelten für die neunten und zehnten Klassen wie überall die Inhalte der Rahmenpläne, „doch sollen die Oberschüler sich das Wissen möglichst selbst und durch eigenes Handeln aneignen“, sagt die Schulleiterin Katrin Schierbaum.

„Neben Phasen der Freiarbeit, in denen jeder Schüler an selbst gewählten Aufgaben aus den Wochenplänen nach eigenem Tempo und mit selbst gewählten Lernpartnern arbeiten kann, gibt es Schwerpunktunterricht zu den einzelnen Fächern, bei dem die Lehrer das Thema vorgeben“, beschreibt die Schulleiterin.

Jahrgangsübergreifende Klassenstufen: 7/8 und 9/10

Die Montessori-Oberschule sei deshalb vor allem für Kinder geeignet, die von selbst motiviert sind zu lernen und die keine „Druckmittel“ brauchen. Beratend stehen die Lehrer jedem Schüler gern zur Seite; sie erwarten aber auch, dass jeder selbst Lust aufs Lernen mitbringt.

Noch eine Besonderheit der Montessorischüler: Die Schüler werden jahrgangsübergreifend in den Klassenstufen 7/8 und 9/10 unterrichtet. Das ergibt zwar rein rechnerisch wieder große Klassen mit 30 Schülern – doch diese sind auf mehrere Räume verteilt und werden von mehreren Pädagogen unterrichtet.

Die jüngste Neuruppiner Oberschule ist klein – sie hat in den vier Klassenstufen 7 bis 10 etwa 60 Schüler, die Klassen sind sehr klein, und das Schulklima ist familiär. Zehn Lehrer kümmern sich um die Oberschüler.

Kreativwochen, Exkursionen, Kochkurs

Dennoch fehlt kaum etwas, was auch die „großen“ Schulen bieten: Es gibt Kreativwochen, Exkursionen, einen Kochkurs oder die Möglichkeit, Beriebspraktika zu absolvieren. Und auch die Abschlüsse unterscheiden sich nicht von denen der staatlichen Schulen. Die Absolventen können nach der zehnten Klasse eine Lehre antreten oder bei entsprechenden Noten auf die gymnasiale Oberstufe eines Oberstufenzentrums oder eines Gymnasiums wechseln.

Wie jede Schule in freier Trägerschaft wird auch an der Montessorischule ein Schulgeld erhoben. Der Schulträger Ibis Wittenberge staffelt das aber nach Einkommen – Kinder aus einkommensschwachen Haushalten zahlen nur einen geringen Beitrag.

Bei der Vergabe der Plätze werden Montessori-Grundschüler bevorzugt. Aber auch Absolventen anderer Grundschulen können sich bewerben. Dazu können sich die Eltern telefonisch bei Andrea Natho im Schulsekretariat beraten lassen unter Tel. 03391/40 28 18.

Von Kathrin Gottwald