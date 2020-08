Wendezeit: Buch bricht das Schweigen zwischen den Generationen

Pritzwalk

Gerade erst hat Dörte Grimm ein Kinderbuch über die Geschichte der Pritzwalker Mythenfigur Räuber Klemens veröffentlicht, da kommt aus ihrer Feder gleich ein weiteres, ganz anderes Buchprojekt in die Läden: Die gebürtige Pritzwalkerin, die heute in Berlin lebt, ist Co-Autorin des Buchs „Die anderen Leben. Generationengespräche Ost“ – ein wichtiger Buchbeitrag zum 30. Jahrestag der deutschen Einheit.

Dieses Gespräch wurde nur selten geführt

Zusammen mit Sabine Michel hat sie Eltern und Kinder ostdeutscher Herkunft miteinander ins Gespräch gebracht – ein Gespräch, das so in vielen Familien seit der Zeit, in der sich für alle alles änderte, nicht oder nur unzureichend geführt worden ist. Wert legten die beiden Autorinnen darauf, dass Eltern und Kinder wirklich miteinander sprachen, ohne dass sie als Moderatorinnen eingriffen.

Anzeige

Die Veränderung – Dörte Grimm nennt sie Transformation – verlief rasant, eine Auseinandersetzung mit dieser Zeit und dem Leben in der DDR hat es aus ihrer und Sabine Michels Sicht weder zwar schon in der Gesellschaft, aber in den Familien noch nicht wirklich gegeben.

Weitere MAZ+ Artikel

Eine mediale Deutungshoheit, in der sich Ostdeutsche nicht wiederfanden

Gleich im ersten Gespräch des Buches wird dies deutlich, als eine Tochter, die nach der Wende teilweise im Ausland lebte und heute Lehrerin in Westdeutschland ist, erstmals ihren Vater fragt, was er denn eigentlich zu DDR-Zeiten gearbeitet hat. Sie erfährt, dass er damals IMs angeleitet hat, dazu immer noch steht und heute Pegida-Anhänger ist.

Das Gespräch ist wie ein Beleg für eine weitere These der Autorinnen: Dass es in den ersten Jahren nach der Wiedervereinigung eine Deutungshoheit in den Medien gegeben habe, in der sich viele Ostdeutsche nicht hätten wiederfinden können – also zogen es viele vor, zu schweigen.

„Jeder zweite Ostdeutsche hat das Gefühl, ein Bürger zweiter Klasse zu sein“

Mit Folgen: „Der fehlende Blick zurück hat dazu geführt, wo wir jetzt stehen“, sagt Dörte Grimm, „jeder zweite Ostdeutsche hat das Gefühl, ein Bürger zweiter Klasse zu sein.“

Für Dörte Grimm war dies ein besonderer Tag: Ihr Buch über Heine Klemens ist fertig. Sie las gleich bei der Vorstellung in der Pritzwalker Museumsfabrik das erste Kapitel vor. Quelle: Bernd Atzenroth

So kommt es, dass die Erinnerung an die DDR bei den Älteren bisweilen verklärt ausfällt. In einem anderen Gespräch wiederum vertreten eine Mutter und ihre Söhne gleichermaßen fremdenfeindliche Standpunkte. Andere Gespräche zeigen, dass die Menschen den Staat DDR nicht vermissen, allerdings eine bestimmte Form von Gemeinschaftsgefühl.

Wenn Fragen das Schweigen noch verstärken

„Unserer Generation wurden viele Fragen nicht beantwortet“, sagt Dörte Grimm, die 1978 in Pritzwalk geboren wurde. Ihre Altersgruppe war sehr von dem geprägt, was aus den Medien zu erfahren war. „Wir sind mit ähnlichen Fragen auf unsere Eltern zugegangen. Aber das hat das Schweigen noch verstärkt.“

Für Dörte Grimm ist dies ein Lebensthema: „Ich habe als Kind den Niedergang des Obertrikotagenbetriebs in Wittstock an der Seite meiner Mutter erlebt. Das war für viele Menschen eine sehr schmerzhafte Erfahrung, die mich sehr nachdenklich gemacht hat“, erzählt sie. Ihre Mutter wurde damals selbst arbeitslos.

Die Transformation ist für Dörte Grimm ein Lebensthema

Das ist eine wichtige Prägung, die sie wie ihre ganze Generation mitbekommen hat. Hierin liegt eine Hauptursache dafür, dass sie sich seit Jahren bereits intensiv mit der Thematik beschäftigt. Sie wurde selbst Dokumentarfilmerin und engagiert sich im Verein Perspektive hoch drei, einem Zusammenschluss junger Ostdeutscher der „Dritten Generation“ .

Das Thema ist auch für die nächste Generation längst nicht erledigt, alleine weil so viele vor allem junge Menschen seit der Wende die Prignitz verlassen haben, ganz so wie sie selbst. „Ich habe ein schlechtes Gewissen, dass ich weggegangen bin“, sagt sie heute darüber, wiewohl sie keine wirkliche Alternative dazu hatte.

Die große Hürde, darüber zu sprechen

Umso wichtiger wird es nun, die Sprachlosigkeit über das Thema in den Familien zu überwinden – was ein schmerzhafter Prozess sein kann. „Man muss bestimmte Dinge auch mal formulieren können und über den Schritt hinweggehen, die Eltern schonen zu wollen“, sagt Dörte Grimm, „das ist nach wie vor schwer. In fast jeder Familie schlummern durch die Transformation verursachte Superdramen.“

Es war nicht von Anfang an vorgesehen, dass die Gespräche anonymisiert werden. „Aber wir haben schnell gemerkt, dass es gerade für die ältere Generation eine große Hürde ist, darüber zu sprechen.“ So habe man allen angeboten, Anonymität herzustellen. Tatsächlich war es dennoch so, dass es auch viele Absagen gab.

Kindern fällt das Fragen leichter

Einfacher war die Sache bei jungen Leuten: „Kinder haben ein größeres Bedürfnis, Fragen zu stellen, das ist für sie auch leichter.“

Dörte Grimm ist dafür, einen selbstbewussten Rückblick auf die Zeit zu nehmen, in der sich insbesondere für die Ostdeutschen alles geändert hat – auf andere Weise übrigens als in den osteuropäischen Nachbarländern.

„Das ist jetzt gesamtdeutsche Geschichte“

Diese Frage hatte sie auch im Verein Perspektive hoch drei interessiert. „Wir stehen im Kontakt mit zivilgesellschaftlichen Organisationen in Polen, Tschechien und anderen Ländern“, erklärt Dörte Grimm, „tatsächlich unterschieden sich die Transformationsprozesse voneinander. Bei uns lief alles nach westdeutschem Vorbild, während man in den anderen Ländern in gewisser Weise freier agieren konnte.“

Ergo: „Es wird interessant für den deutschen Diskurs, sich mit der Transformationszeit auseinanderzusetzen.“ Und das nicht nur im Osten, denn „das ist seit 1990 gesamtdeutsche Geschichte“.

Jede Familie hat ihre eigene hochkomplexe Geschichte

Das Buch soll dazu einen Beitrag leisten. Von den zehn Geschichten spielt genau eine in der Prignitz – über die Protagonisten dieser und aller anderen Geschichten ist Dörte Grimm nichts zu entlocken. Die Gespräche, die es schließlich ins Buch geschafft haben, sind exemplarisch ausgewählt – auch für die Konflikte, die sie beleuchten.

Die sind höchst unterschiedlich. „Jede Familie hat ihre eigene hochkomplexe Geschichte.“ Die eine Wahrheit gibt es so gar nicht, ist sich Dörte Grimm daher sicher. Deswegen hält sie es auch nicht für gut, dass es zwischen Glorifizierung und Verteufelung der DDR so wenige Zwischentöne gibt.

Der Versuch, den Diskurs in die Familien zu tragen

Es gibt einzelne Wahrheiten, die auch besprochen gehören: Was die Prignitz anbelangt, zum Beispiel, dass es vorwiegend die qualifizierten jungen Frauen waren, die der Region den Rücken zugekehrt haben.

Die Gespräche im Buch waren auch der Versuch, den veränderten Diskurs, also die Diskussion über die Transformationszeit, in die Familien hineinzutragen. Denn diese hat er oft noch nicht erreicht.

Das heißt auch: Die Autorinnen mussten damit auch bei sich selbst anfangen und sich selbst befragen, wissen daher, wie schwierig das Gespräch ist. Ausgegangen ist die Buchidee im übrigen von Sabine Michel. „Ich bin zu einem späteren Zeitpunkt hinzugekommen“, sagt Dörte Grimm.

So oft wie möglich in der Prignitz

Tatsächlich war es Zufall, dass die beiden unterschiedlichen Bücher mit Beteiligung von Dörte Grimm nach jahrelangem Vorlauf nun ungefähr zur gleichen Zeit fertig geworden sind. „Manche Dinge brauchen einfach Zeit“, kommentiert dies Dörte Grimm. Umso mehr freut es die gebürtige Pritzwalkerin aber, dass zwei ihrer Herzensprojekte nun in der Öffentlichkeit sind.

Ausschließen, dass sie aus Berlin in die Region zurückkommt, will sie übrigens nicht: Beruflich sei das gerade nicht möglich und „unsere Kinder gehen hier zur Schule“. Aber Dörte Grimm hat auch ein Wochenendhaus in der Prignitz und sie ist hier „so oft wie möglich“.

Das Buch „Die anderen Leben – Generationengespräche Ost“ von Sabine Michel und Dörte Grimm ist 2020 im be.bra Verlag erschienen. Im Handel kostet es 20 Euro. Buchpremiere ist am Montag, 31. August, um 20 Uhr im Pfefferberg Theater in Berlin.

Von Bernd Atzenroth