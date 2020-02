Zobel und Waschbär: Wie die Firma Fellwechsel Pelze wieder tragbar machen will

Königshorst

„In Zeiten, wo alle von Nachhaltigkeit reden, fühlt es sich einfach falsch an, Felle nicht zu nutzen“, sagt Andreas Leppmann. Auf dem Tisch in seinem Büro liegen dutzende Tierpelze: Fuchs, Steinmarder, Zobel, Waschbär.

Aus ihnen werden später Kissenbezüge, Mützen, Muffs und sogar Sitzbezüge für das Auto. Die „Bälge“, wie der Jäger die Pelze nennt, stammen jedoch nicht aus Pelzfarmen, sondern von freilebenden Wildtieren aus heimischen Wäldern.

Andreas Leppmann aus Königshorst (Gemeinde Fehrbellin in Ostprignitz-Ruppin) ist Gründer und Geschäftsführer des in Berlin ansässigen Unternehmens „ Fellwechsel“. Die Firma sammelt die Felle von bei der Jagd erlegten Tieren und verarbeitet sie weiter. Die Pelze von Rotfuchs, Dachs, Bisam, Waschbär oder Baummarder werden getrocknet oder gegerbt und dann an Kürschner weiterverkauft, die daraus hochwertige Pelzprodukte fertigen.

Die Mehrheit der Pelze wird von den Jägern entsorgt

Jedes Jahr erlegen Jäger in Deutschland hunderttausende Wildtiere. Sie seien gesetzlich dazu verpflichtet, bestimmte Tierarten zu bejagen, erklärt Leppmann. Waschbär, Nutria und Marderhund zum Beispiel gelten als invasive und gebietsfremde Arten und müssen laut einer EU-Verordnung von allen Mitgliedsstaaten intensiv bejagt werden. Ohne die Jagd würden die Tiere zu einer ernsthaften Bedrohung für die heimische Tierwelt.

Die Bommeln für die Fellwechsel-Wintermütze haben Druckknöpfe. Sie können je nach Belieben ausgetauscht werden. Quelle: Andreas Leppmann

Im Jagdjahr 2018/19 haben Jäger allein in Ostprignitz-Ruppin fast 4000 Waschbären erlegt. Deutschlandweit waren es rund 166.000. „Bisher wurde nur ein geringer Teil der Felle genutzt, zum Beispiel für den Eigenbedarf der Jäger. Ein Großteil der Pelze konnte bislang nicht verwertet werden“, sagt Andreas Leppmann.

Fellwechsel zahlt den Jägern Geld für die Felle

„In Zeiten des Klimawandels ein Unding“, findet der 41-Jährige. 2016 gründete Leppmann Fellwechsel. Richtig los ging es mit der offiziellen Betriebserlaubnis 2018, seit vergangenem Jahr ist Leppmann, der zehn Jahre lang Geschäftsführer des Deutschen Jagdverbandes (DJV) war, hauptamtlicher Geschäftsführer der Fellwechsel GmbH. Der DJV ist zu 50 Prozent Gesellschafter des Unternehmens, die andere Hälfte hält der Landesjagdverband Baden-Württemberg.

Lesen Sie auch: Invasive Arten: Waschbär auf dem Vormarsch

Im Prinzip funktioniert Fellwechsel wie ein großes Netzwerk: Erlegt ein Jäger ein Tier, verpackt er den Kadaver und deponiert ihn in einer der 820 Fellwechsel-Sammelstellen. Das sind Gefriertruhen, die von einem oder mehreren Jägern genutzt werden und deutschlandweit verteilt sind. Für die Tiere zahlt ihnen Fellwechsel Geld: vier Euro für einen Waschbär, fünf für einen Dachs und zehn für einen Stein- oder Baummarder.

Waschbären gelten als gebietsfremde und invasive Arten: Ohne die Jagd würden die Tiere zu einer ernsthaften Bedrohung für die heimische Tierwelt. Quelle: Bernhard Turley

Jedes Tier erhält einen eigenen Herkunftsnachweis. Darauf werden Tierart, Zeit und Ort der Jagd und wie das Tier erlegt worden ist, dokumentiert. „Wir wollen die Herkunft der Felle absolut transparent machen“, erklärt Andreas Leppmann, „wer bei uns kauft, kann sich sicher sein, dass der Pelz aus freier Wildbahn und legaler Jagd stammt.“

Die erlegten Tiere müssten gehäutet werden – von Hand

Auf einer digitalen Deutschlandkarte auf seinem Computer kann er in Echtzeit nachvollziehen, in welchen Sammelstellen gerade noch Platz ist und welche demnächst geleert werden müssen. Ist eine Truhe voll, poppt eine entsprechende Meldung auf dem Monitor auf und die grüne Markierung auf der Karte wechselt ihre Farbe zu blau.

Regelmäßig sind Andreas Leppmann und sein Kollege unterwegs, um die Gefriertruhen zu leeren. Die verpackten Tiere bringen sie je nach Standort zu einem ihrer zwei Lager: im Süden nach Rastatt, im Norden nach Löptin in der Nähe von Kiel. Dort wird den Tieren sprichwörtlich das Fell über die Ohren gezogen – von Hand. Abbalgen oder streifen heißt das in der Jägersprache. „In den ersten beiden Jahren haben wir etwa 30.000 Tierkörper eingesammelt und etwa 15.000 Felle verarbeitet“, sagt Leppmann.

Fellwechsel fertigt auch Sonderwünsche: Zum Beispiel Sitzbezüge aus Waschbärfell. Quelle: Andreas Leppmann

Jeder Balg erhält eine Marke ins Ohr, auf der seine individuelle Nummer vermerkt ist. Damit lässt sich dessen Herkunft jederzeit nachvollziehen. Nachdem die Felle von einem Gerber behandelt worden sind, werden sie an Kürschner oder Modedesigner weiterverkauft. „Ein Teil der Bälge ist für unsere eigenen Produkte reserviert“, sagt Andreas Leppmann.

Die nachhaltigen Pelze sind bei den Kunden beliebt

Im Onlineshop des DJV verkauft Fellwechsel Umhängetaschen, Kissenbezüge oder Mützen aus eigener Herstellung. „Unsere Produkte sind plastikfrei, regional und ökologisch nachhaltig gefertigt“, sagt Geschäftsführer Leppmann. Und die Nachfrage ist groß. Der nächste Schritt soll sein, Ware für den internationalen Fellhandel anzubieten. „Wir stoßen bei der Verarbeitung jedoch an unsere Kapazitätsgrenzen.“

Leppmann hat große Pläne mit Fellwechsel: In den kommenden Wochen soll ein eigener Onlineshop an den Start gehen, Ideen für eine eigene Fellwechsel-Kollektion liegen bereits in der Schublade. Die Sachen sind keine Mode von der Stange: „Jedes Teil ist ein Unikat“, schwärmt Leppmann, „das ist das Schöne an Wildpelz.“

Von Feliks Todtmann