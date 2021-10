Neuruppin

Wiebke Papenbrock kann es noch gar nicht recht fassen: Die 41-jährige Neuruppinerin war am Dienstag im Berliner Reichstag dabei, als der neu gewählte Bundestag zu seiner ersten Sitzung zusammenkam und dabei auch die neue Bundestagspräsidentin Bärbel Bas sowie ihre fünf Stellvertreter gewählt hat. Denn SPD-Frau Papenbrock hat bei der Bundestagswahl am 26. September für viele überraschend das Direktmandat im Wahlkreis 56 gewonnen.

Wiebke Papenbrocks Einstieg in den Bundestag

„Es war am Dienstag eine super Stimmung, wie ein Zeitenwechsel – und ich war dabei“, sagte Papenbrock am Mittwoch noch immer tief beeindruckt. Dabei erscheint die Situation doch gar nicht so anders – hat sie doch schon in den vergangenen 14 Jahren in den verschiedensten Funktionen in Berlin gearbeitet, zuletzt im Bundespresseamt.

Der Reichstag in Berlin, Sitz des Deutschen Bundestages Quelle: Markus Schreiber

Doch bisher war sie Beobachterin und hat über Beschlüsse informiert. Als Bundestagsabgeordnete ist Papenbrock, die liiert ist und einen zweijährigen Sohn hat, nun Akteurin. Auch deshalb ist ihr wichtig, dass auf die Vereinbarkeit von Beruf und Familie geachtet wird.

Wiebke Papenbrock teilt sich derzeit ein Büro mit dem SPD-Abgeordneten Hannes Walter aus der Lausitz im Paul-Löbe-Haus. Immerhin stellt die SPD mit 206 Bundestagsabgeordneten nun die größte Fraktion im höchsten deutschen Parlament.

Neuruppinerin hat noch keine Wohnung in Berlin

Eine Wohnung hat sie sich noch nicht in Berlin gesucht, sie schläft bei Freunden. „Ich kenne so viele Menschen in Berlin, die sich freuen, wenn ich da bin.“ Für das nächste Jahr plant sie aber eine Wohngemeinschaft in der Hauptstadt.

Derzeit ist Papenbrock dabei, ihr Büro aufzubauen und Mitarbeiter einzustellen. Für das Berliner Büro, über das sie stets erreichbar sein will, hat sie bereits zwei Mitarbeiter gefunden. Ab 1. November sollen auch die Büros in Neuruppin und Perleberg besetzt sein.

Ab 1. November Wahlkreisbüros in Neuruppin und Perleberg

Ziel der Neuruppinerin ist es, künftig im Haushaltsausschuss des Bundestages mitarbeiten zu können. „Das ist der einflussreichste Ausschuss.“ Allerdings ist offen, ob ihr Wunsch in Erfüllung gehen wird. Erst nach der Regierungsbildung, die für Anfang Dezember erwartet wird, werden die einzelnen Ausschüsse besetzt.

Wahlkreis 56: Viele Einladungen nach Neuruppin und Perleberg

Bis dahin hat die 41-Jährige noch einiges abzuarbeiten. „Ich habe viele Einladungen für Antrittsbesuche in meinem Wahlkreis erhalten.“ Zudem gibt es Fraktionstreffen und Zusammenkünfte der Landesgruppe Brandenburg sowie der Landesgruppe der ostdeutschen Abgeordneten.

Und dann sind da auch noch die ersten Sitzungswochen des neuen Bundestages. Die erste beginnt am 8. November. „Ab Januar wird es den normalen Rhythmus geben“, hofft Wiebke Papenbrock. Sie rechnet im Schnitt mit zwei Sitzungswochen im Monat. Die anderen beiden Wochen sind dann Zeit für die Arbeit in ihrem Wahlkreis.

Von Andreas Vogel