Wieder geöffnet: Freude auf den Campingplätzen in Ostprignitz-Ruppin

Rheinsberg/Neuruppin/Lindow

Das Wetter wird zunehmend sommerlicher, Wälder und Seen locken. Beengte Großstädter zieht es ins Grüne. Die meisten Camper konnten es schon über Ostern kaum mehr abwarten, zu ihren Wohnwagen-Idyllen fahren zu dürfen. Aber die hatten coronabedingt noch ihre Tore dicht.

Am 15. Mai nun durften sie wieder öffnen – vorerst nur für diejenigen, die im Wohnwagen über eine eigene Wasch- und Toilettenanlage verfügen. Denn die öffentlichen Sanitäreinrichtungen und Waschräume auf den Campingplätzen dürfen erst ab dem 25. Mai wieder benutzt werden.

Am 15. Mai reisten schon viele Dauercamper an

Für viele Camper ein kleines Manko – dennoch strömten all jene, die durften, wieder zu den Sehnsuchtsplätzen, von denen es im Kreis Ostprignitz-Ruppin so einige gibt. Bereits am 15. Mai reisten viele an, am Tag vor Himmelfahrt ging es heiter weiter. Die Betreiber freut das – ist ihnen doch durch die Zwangsschließung schon das Ostergeschäft durch die Lappen gegangen.

Chefin am Campingplatz Schlabornsee: Dörte Günther Quelle: Regine Buddeke

„Für Pfingsten bin ich voll ausgebucht – ich musste letzte Woche schon etliche Anfragen absagen“, sagt Dörte Günther, Eigentümerin des Campingplatzes auf der Halbinsel am Schlabornsee bei Zechlinerhütte. Seit 1993 arbeitet sie schon auf dem Platz und kennt ihre Gäste. Sie rechnet mit einem guten Jahr.

„Die Leute reisen ja derzeit kaum woandershin“, sagt sie. Für Juni, Juli und August habe sie schon „ganz viele Reservierungen. Obwohl der Juni sonst ein toter Monat ist.“ Sie ist froh, dass es endlich wieder losgeht. Sie hat die Zeit genutzt, vieles auf dem Areal zu erneuern und verschönern. Das will sie nun endlich präsentieren.

Desinfektionsmittel in Rezeption und Waschräumen

Direkte Corona-Auflagen habe sie keine bekommen. „Ich habe das selbst in die Hand genommen“, sagt sie. An der Rezeption, in die man derzeit nur einzeln eintreten darf, und in den Waschräumen, in denen maximal vier Camper gleichzeitig sein dürfen, steht Desinfektionsmittel bereit. Die Duschen sind sowieso fast alles Einzelkabinen. „Meine Gäste sind vernünftig“, so die Chefin.

Etwa Susann Dresselt aus Erfurt, die am Mittwoch auf dem Platz ihren Geburtstag feierte. Seit zehn Jahren kommt sie zum Schlabornsee – wann immer es geht: „Weil es hier am schönsten ist“, sagt sie. Und Corona? „Geburtstag wird halt kleiner gefeiert. Was vorgeschrieben ist, halten wir ein“, sagt die Jubilarin.

Gunter und Susann Dresselt aus Erfurt lieben Urlaub am Schlabornsee. Quelle: Regine Buddeke

Ähnlich sehen das Dagmar Knittel und ihr Bruder Kay. Seit 45 Jahren schon sind beide Dauercamper am Schlabornsee. „Sogar im Winter – wir sind hardcore“, sagt Kay Knittel. „Es ist einfach eine tolle Gegend – unser zweites Zuhause“, sagt auch Dagmar Knittels Mann Andreas. Auch die auf dem Platz zahlreich vertretene Knittel-Familie hält mehr Abstand – hofft aber auf Normalität: „Hoffentlich haben die Lokale in Rheinsberg wieder auf“, sagt Dagmar Knittel.

Familie Knittel macht seit Jahrzehnten Camper-Urlaub auf der Schlabornsee-Halbinsel. Quelle: Regine Buddeke

Vor dem Campingplatz am Forsthaus Rottstielfließ reihten sich am vergangenen Mittwoch schon die anreisenden Fahrzeuge. An der Rezeption sitzt eine Mitarbeiterin hinter einer Plexiglaswand, gerade checkt ein Ehepaar ein – beide mit Nase-Mund-Maske. Die Chefin Christiane Masberg ist froh, endlich wieder zu öffnen.

Coronamaßnahmen im Blick: Empfang im Campingplatz am Rottstielfließ Quelle: Regine Buddeke

Die verordnete Schließzeit war ein großer Einschnitt. „Uns sind schon mehrere zehntausend Euro verloren gegangen – normalerweise haben wir bis zu den Schulferien viele Schulklassen hier“, sagt sie. Dennoch hofft sie nun auf volle Plätze – zu dem am Rottstiel betreibt der Verein „ Campingplatz & Uferpflege Rottstiel“ auch noch zwei weitere: Stendenitz und Großer Rehwinkel.

Coronaregeln zwingen zu Sondermaßnahmen

Auch Christiane Masberg hat den Normalbetrieb den Corona-Zwängen angepasst. Die Küche bleibt erst einmal dicht – lediglich Frühstück kann man im Speisesaal bekommen. „Das ist abstandstechnisch realisierbar – nur Büfett geht leider nicht“, so die Chefin. Dafür werden aber die Brötchen täglich frisch gebacken.

Autoschlangen vor dem Campingplatz Rottstielfließ. Quelle: Regine Buddeke

Bis die Sanitärräume wieder geöffnet haben, ist Überzeugung angesagt. Ob sie nicht ausnahmsweise den Waschraum öffnen könne? Den Satz hat Christiane Masberg schon gefühlte tausendmal verneinen müssen. „Die Camper lieben anscheinend ihre eigenen Toiletten nicht so“, sagt sie scherzhaft.

Auch ihren Mitarbeitern geht es langsam ein wenig auf die Nerven, immer wieder Camper auf die Abstandsregeln hinweisen zu müssen. Alle seien geschult worden, was Corona-Hygiene und Regeln betreffe. „Jede Sparte hat ihren speziellen Hygieneplan“, so Masberg – seien es die Reinigungskräfte, die Rezeptionisten, die Handwerker.

Boote werden nach Verleih desinfiziert

Vieles ist zu beachten: In der Rezeption wurde die Sitzecke erst einmal abgebaut, die Eistruhe ist auch erst einmal verbannt. Das Baby-Bad ist zu, überall weisen Schilder auf die neuen Regeln hin. Das Personal trägt Handschuhe. Boote, Paddel und Schwimmwesten aus dem Verleih werden nach Gebrauch desinfiziert.

Idylle am Tornowsee - für Camper des Platzes am Forsthaus Rottstielfließ. Quelle: Regine Buddeke

Die Gäste müssen den typischen Corona-Fragebogen unterschreiben. Die Dauergäste müssen sich – anders als sonst – bei jedem Kommen neu anmelden – wegen der Infektionsketten-Verfolgung im Falle des Falles.

„Die Leute haben dafür aber Verständnis“, sagt die Chefin. „Hoffentlich auch, wenn es an den Geschirrwaschstationen mitunter wegen der Abstandsregeln zu Schlangen kommt. Wenigstens sind die Waschanlagen großzügig – da lässt es sich gut separieren“, so Christiane Masberg, die ein wenig traurig ist, dass die beliebte und immer gut besuchte Herrentags-Grillparty Corona zum Opfer fällt. „Viele kommen dafür eigens her“, bedauert sie.

Familie Hof aus Plauen ist zum ersten Mal auf dem Campingplatz am Rottstielfließ. Quelle: Regine Buddeke

Sie hofft aber trotzdem auf eine gute Saison – immerhin kämen die meisten Camper sowieso, um in Ruhe mit der Familie Urlaub zu machen. „Wir werden 2020 finanziell wohl nicht an 2018 und 2019 herankommen – aber hoffentlich ohne Defizit übers Jahr.“ Ihre größte Angst: Ein zweiter Shutdown.

Campingplatz Warenthin öffnet erst nach Pfingsten

Konstanze Kunze macht ihren Campingplatz bei Warenthin erst nach Pfingsten wieder auf. Die Fragen hielten sich bislang eh noch in Grenzen. „Beim Gesundheitsamt hat man nichts Konkretes erfahren – man will ja nichts falsch machen“, sagt sie. „Ich verstehe das sowieso nur schwer – wieso soll es ab dem 25. plötzlich sicherer sein, die Gemeinschaftstoiletten zu öffnen?“

Sie hat vorsorglich zwei Pipi-Meyer-Kabinen bestellt und hofft auf vernünftige Camper, wenn es soweit ist. „20 Mann im Zelt? Sowas sage ich derzeit ab“, erzählt sie. „Darf man nicht. Und wer setzt sich denn mit Mundschutz ans Lagerfeuer?“

Blick übern Schlabornsee auf den Campingplatz. Quelle: Regine Buddeke

Für Manuela Heisig ist die Welt wieder schön: Sie darf wieder an ihren Lieblingsplatz fahren, den Campingplatz am Lindower Gudelacksee. Liebevoll verschönt ist ihre Parzelle, die sie seit 2013 in jeder freien Minute besucht, um die Seele baumeln zu lassen – mit dem Partner und der Katze Susi: „Nein, die rennt nicht weg“, sagt die Hennigsdorferin und lächelt.

Sie hat Verständnis für die Zwangspause, ist tageweise gekommen, als Übernachtungen noch nicht drin waren. „Es war halt so angeordnet – einleuchten tut es mir aber nicht. Ich wäre nachts ja allein im Wohnwagen gewesen.“

„Gut, wenn die Waschräume wieder öffnen“

Was sie vermisst? Warmes Wasser zum Duschen. „Für ein Wochenende geht es auch so, aber wenn wir jetzt wieder länger kommen, wäre es gut, wenn die Waschräume wieder öffnen.“ Und der Trubel? „Klar, ich kenne hier alle – wir sind wie Familie. Aber das geht auch mit Abstand. Und abends für sich zu sein ist auch mal schön, zumal man ja einen anderen Haushalt treffen darf.“

So sehen das auch Andreas und Bianca Mandrich – auch sie Stammgäste am Gudelack, sogar winters. „Dann aber nur tageweise – ohne Dusche ist das hardcore“, erzählt Andreas Mandrich, der bekennt, den Alltag zu vergessen, wenn er das Ortsschild Lindow sieht.

Andreas und Bianca Mandrich aus Berlin campen am liebsten in Lindow. Quelle: Regine Buddeke

„Wir wollen sogar in Lindow heiraten“, erzählen die Berliner. Der Termin am 17. April sei leider wegen Corona geplatzt – nun soll es am 26. Juni passieren.

Von Regine Buddeke