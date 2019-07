Gadow

Die Gadower Kirche war schon damals, während des Protests gegen das geplante Bombodrom in der Wittstock-Ruppiner Heide, ein fester Ausgangspunkt für Demons­trationen. „Hier war auch der Ort für die geistige Besinnung“, sagte Pfarrer Benedikt Schirge. Und auch nach der erlösenden Nachricht am 9. Juli 2009, dass die Bundeswehr auf den Bombenabwurfplatz verzichten würde, wurden weiter regelmäßig Fest- und Gedenkgottesdienste in der Kirche gefeiert.

So auch am Dienstagabend. Diese Veranstaltung war eine ganz besondere, denn es jährte sich zum zehnten Mal, dass die Heide wirklich frei ist. Bevor der Gottesdienst am Abend in der Kirche stattfand, gab es noch eine symbolische Wanderung in die Heide bei Gadow. Dazu hatten sich zahlreiche Teilnehmer und ehemalige Kämpfer für die Freie Heide zunächst an der Gadower Mahnsäule getroffen.

Es gab Redebeiträge zu dem denkwürdigen Ereignis vor zehn Jahren und Erinnerungen an die Zeit davor. „Ausnahmsweise durfte, in Abstimmung mit Kreisverwaltung und der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, das Sperrgebiet betreten werden“,berichtete Ulrike Laubenthal. Sie ist Vorsitzende des Vereins „Friedensscheune Zempow“, der ein Dokumentationszentrum der „Freien-Heide-Bewegung“ in Zempow schaffen will und zudem eine Ausstellung in der Wittstocker Marienkirche zum Thema gestaltet hat.

„In der Heide wachsen zudem 60 Bäume, die an die Geburt von Gadowern erinnern. Das ist ein wunderbares Lebenszeichen“, sagte Benedikt Schirge. Der Pfarrer erinnert an die vorangegangenen 17 Jahre des Kampfes und friedlichen Protestes. „Hätte ich damals nicht daran geglaubt, dass wir etwas verändern können, hätte ich das nicht durchstehen können“, blickte er zurück.

Ein erster Meilenstein sei ein Treffen in Schweinrich 1992 gewesen. „Mit dieser ersten großen Demo wollten wir dafür kämpfen, dass die Heide nach Abzug der Roten Armee nicht mehr militärisch genutzt wird“, sagte Christian Gilde, der damals noch Landrat des Kreises Wittstock war, nach dem Gottesdienst im MAZ-Gespräch. Als er am 9. Juli 2009 die freudige Nachricht gehört hatte, sei er schnell nach Fretzdorf zur Freudenfeier geeilt.

„Ich hatte davon erst am Abend gehört und war richtig erleichtert gewesen“, blickte Ullrich Christ zurück. Zunächst hatte der Berliner und Umweltaktivist Urlaub in der Region und der Mecklenburgischen Seenplatte gemacht. „Da haben wir die Proteste mitbekommen und gespürt, dass hier etwas ganz Besonderes passiert“, berichtet er. 1998 habe er dann aktiv am Protest gegen das Bombodrom teilgenommen. In die Region ziehe es ihn immer wieder. Er sei auch Mitglied im Verein „Friedensscheune“.

Auch Benedikt Schirge würdigte den Protest als eine „Kraft, die eine milliardenschwere Gruppe hatte in die Knie zwingen können“. Dazu habe es aber nicht nur des Protestes bedurft, sondern auch einer rechtlichen Schiene, die 1994 von den Bombodromgegnern eröffnet worden sei.

Es geht weiter: für Frieden und gegen Klimakiller

Der Erfolg sei jedoch nicht das Ende. „Es warten noch viele große Aufgaben auf die Region“, sagte Benedikt Schirge. So müsse der Kampf um den Frieden und auch gegen den Klimawandel fortgesetzt werden. Und so ertönten in der Gadower Kirche am Dienstag auch Friedenslieder wie „Hevenu schalom ajechem“ und Friedensgebete.

Friedrich Dresen begleitete die Lieder sowie auch das „Freie-Heide-Lied“ an der Orgel. Ihren Gesang zu Gehör brachten auch der Gadower Dorfchor sowie die Mädchen Lilly, Marta, Alma und Ewa.

Nach dem Gottesdienst sangen feierten die Teilnehmer vor der Kirche weiter.

Renate Schüler vom Förderverein der Gadower Kirche zeigte sich zufrieden mit der Veranstaltung. Auch am 9. Juli 2020 werde wieder mit einem Gottesdienst gefeiert.

