Sewekow: Tourismusgalerie vernetzt Aussteller

Sewekow

Alte Hasen und neue Gesichter mischten sich am Sonntag bei der 11. Tourismusgalerie in der Max-Schmeling-Halle in Sewekow unter die Aussteller. Egal ob diesseits oder jenseits der Grenze zu Mecklenburg – bei dieser Veranstaltung sind alle Anbieter vereint.

Zum Auftakt begrüßten Verlando Konschak Tourismusverein Wittstocker Land und Burkhard Schultz, Stadtverordnetenvorsteher in Wittstock, die Gäste. „Der Tourismus ist längst ein großer Wirtschafts- und Imagefaktor für die Region“, so Schultz. 23 Aussteller reihten sich bei der Tourismusgalerie ein.

Verlando Konschak (r.) vom Tourismusverein Wittstocker Land eröffnete die 11. Tourismusgalrie in Sewekow. Quelle: Christamaria Ruch

Das Konzept geht seit Jahren auf und lockt Mecklenburger und Brandenburger gleichermaßen. Zu Wasser, zu Land oder aus der Luft kann die Schönheit der Region entdeckt werden.

Abheben mit dem Segelflieger

Der Segelfliegerclub Wittstock ist seit der ersten Tourismusgalerie dabei und wirbt für das Abenteuer Segelfliegen. „Wer im Frühjahr mit der Ausbildung beginnt, kann im Sommer schon als Flugschüler mit einem Flugauftrag allein abheben“, sagt Reinhard Dargies.

Ladesäule für Elektroautos am Seehotel Ichlim

Das Seehotel in Ichlim freut sich schon auf den 25. Nebelseelauf am 14. November. „Das ist eine von vielen Veranstaltungen, aber eine mit Jubiläum“, so Sylvia Konschak. Am Seehotel können Elektroautofahrer schon bald eine Pause einlegen. „Demnächst wird eine E-Ladesäule bei uns in Betrieb genommen“, so Konschak. Auch die Plattsprecher nutzten die Gelegenheit, um für ihre Regionalsprache zu trommeln. „Es geht uns in vielen Bereichen darum, die Sprache sichtbar zu machen“, so Heidi Schäfer.

Neues Café für Wittstock

Claudia Köppen bereitet nach wie vor die Eröffnung ihres Cafés „Zweierlei“ im alten Feuerwehrdepot am Wittstocker Bleichwall vor. „Im Sommer wollen wir eröffnen“, sagte sie. Nach wie vor muss sie bürokratische Hürden überwinden. „Die Baugenehmigung liegt vor, nun warte ich bei der Fördermittelstelle auf die Zusage für einen vorfristigen Maßnahmebeginn. Aber ich muss feststellen, dass ich leider nicht Tesla bin – deshalb dauert alles so lange“, sagte Köppen. Umso mehr nutzt sie alle Möglichkeiten, um die Öffentlichkeitsarbeit für ihr Café anzukurbeln und ihr Netzwerk auszubauen.

Manuela Tiedt und Klaus Ebel warben für das Slawendorf in Neustrelitz. Auch sie gehörten zu den Neulingen bei der Tourismusgalerie. Quelle: Christamaria Ruch

Die Slawen erobern Sewekow

Sandra Moritz, Manuela Tiedt und Klaus Ebel warben erstmals in Sewekow für das Slawendorf in Neustrelitz. „Das Dorf gibt es 22 Jahre, wir drechseln, fertigen Holzspiele, flechten Körbe und machen noch viel mehr“, sagte Klaus Ebel. Vom 1. Mai bis 31. Oktober ist das Slawendorf geöffnet.

Von Christamaria Ruch