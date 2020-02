Wittstocks Mittelstand tanzt wieder im Rathaus

Wittstock

Zuletzt konnten Handwerker und Mittelständler aus Wittstock und Heiligengrabe vor drei Jahren im Rathaus über das Parkett fegen. Danach hatten alle Mittelstand- und Handwerkerbälle im kleineren Rahmen im B3-Center stattgefunden. „Krankheitsfälle hatten unglücklicherweise zu weniger Beteiligung als in den Vorjahren geführt“, blickt Detlef Beuß, der Vorsitzende des Wittstocker Mittelstandsvereins, der den Ball jedes Jahr organisiert, zurück.

Die Feiern im kleineren Rahmen seien auch sehr schön gewesen, aber etwa zum 160. Mittelstandsball und als Vortakt zur Landesgartenschau ( Laga) hätte man sich 2019 eine größere Veranstaltung im Rathaus gewünscht. Die scheint zumindest aber in diesem Jahr dort stattzufinden. „Bisher sieht es ganz gut aus“, sagt Detlef Beuß.

2019 hatten die Mittelständler ihren Ball im B3-Center gefeiert. Quelle: Christian Bark

Bei der Organisation arbeitet der Verein eng mit der Stadtverwaltung, vornehmlich dem Amt für Wirtschaftsförderung zusammen. An zahlreiche Handwerker, Selbstständige und andere Mittelständler sind in diesen Tagen schon Schreiben des Bürgermeisters Jörg Gehrmann und von Detlef Beuß versandt worden. Darin erinnern beide an die gelungene Laga im vergangenen Jahr. „Auch Ihnen, den Unternehmen, Handwerkern oder Händlern unserer Stadt sei Dank sei Dank, dass wir gemeinsam ein Stücke erfolgreiche Stadtgeschichte schreiben konnten“, heißt es dort.

2017 gab es zuletzt ein großes Showprogramm im Rathaus beim Ball. Quelle: Christian Bark

„Die Teilnehmer sollen sich dabei etwas besser kennenlernen und netzwerken“, sagt Detlef Beuß. Dabei stehe das Zwischenmenschliche im Fokus, weniger das Geschäftliche. Das sei schon immer Ziel der Veranstaltung gewesen, die am Samstag, 7. März, nunmehr zum 161. Mal stattfinden wird. Dabei willkommen sind neben den Mittelständlern auch deren Angehörige und Mitarbeiter.

Los geht es um 19 Uhr, Einlass ist ab 18.30 Uhr. Für das Kulinarische wird wieder das Team des B3-Centers sorgen. Darüber hinaus gibt es ein musikalisches Programm. Wer auftritt, das will Detlef Beuß noch nicht verraten. Karten gibt es ab sofort in seinem Uhrmachergeschäft in der Poststraße 13.

Von Christian Bark