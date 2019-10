Neuer Betreiber für 170 Jahre alte Buchhandlung in der Gröper Straße

Wittstock

Die Buchhandlung in Wittstock steht vor einem Betriebsübergang. Cornelia Steffen gibt die gleichnamige Buchhandlung zum 31. Dezember dieses Jahres auf. Nahtlos zum 1. Januar 2020 übernimmt Katinka Richter aus Goldbeck diese Buchhandlung.

Schulbücher als neues Standbein

Verschiedene Ursachen führten bei Cornelia Steffen aus Teterow ( Mecklenburg-Vorpommern) zu diesem Schritt. „Wir haben uns im Laufe der Zeit neue Standbeine erschlossen“, sagt Steffen. Dazu gehört vor allem das bundesweite Schulbuchgeschäft. Sie führt sieben Buchhandlungen, davon drei in Kyritz, Pritzwalk und Wittstock. Die anderen vier befinden sich in Mecklenburg-Vorpommern.

Mitarbeiterin bleibt in Wittstock

„Wir möchten die Buchhandlung in gute Hände geben und haben zuerst einen Nachfolger gesucht“, sagt Cornelia Steffen. Denn: „Eine Buchhandlung für Wittstock ist uns wichtig und liegt uns aus eigenem Interesse am Herzen.“ Eine bisherige Mitarbeiterin - eine Fachbuchhändlerin - soll dort weiterhin beschäftigt werden.

Auch heute erinnert der alte Schriftzug am Haus an die Ursprünge der Buchhandlung. Quelle: Christamaria Ruch

Im April 2009 eröffnete Cornelia Steffen die Buchhandlung in der Gröper Straße 1 im Wittstocker Stadtzentrum. Bei der Suche nach einem Nachfolger setzte Steffen nun auch auf die Kontakte zur Stadtverwaltung und der Bibliothek im Kontor.

Buch „Die schöne Ostprignitz “ ist der Renner

Die Buchhandlung Steffen führt ein allgemeines Büchersortiment: Kinderbücher, allgemeine Belletristik, Sach-, Koch- und Reisebücher, Bestseller bis hin zu Kalendern. Besonders nachgefragt wird immer wieder Literatur mit regionalem Bezug. „Der Renner ist derzeit das Buch „Die schöne Ostprignitz“ von Wolfgang Dost“, sagt Cornelia Steffen. Immer wieder suchen auch Touristen nach regionalen Büchern, denn diese sind eine Erinnerung an den Urlaub.

Umbauten geplant

Die neue Geschäftsinhaberin Katinka Richter plant einige Umbauten im Geschäft; die Buchhandlung wird deshalb ab 1. Januar 2020 voraussichtlich ein bis zwei Monate geschlossen bleiben. In diesem Zuge soll auch eine Caféecke mit Tischen und Stühlen hinzukommen. „Die Aufenthaltsqualität soll sich verbessern“, sagt Richter. In der Kinderbuchecke sind ebenfalls Veränderungen vorgesehen. Das Schulbuchgeschäft übernimmt Katinka Richter von ihrer Vorgängerin. Damit können Eltern schulpflichtiger Kinder auch in Zukunft vor Ort die Schulbücher erwerben.

Tradition seit 1849

Eine Buchhandlung in Wittstock hat eine lange Tradition. 1849 kam August Rother mit seiner Familie aus Berlin nach Wittstock. Er erhielt von der Preußischen Regierung die Genehmigung, sich als Buchhändler in Wittstock nieder zu lassen.

„Herm. Rother’s Buchhandlung“ zog 1902 von der Marienstraße in die Gröper Straße 1 in Wittstock. Bis 1960 führte Familie Rother dort die Buchhandlung. Seit 1992 werden dort wieder Bücher verkauft. Quelle: Christamaria Ruch

Sein erstes Geschäft eröffnete August Rother in der Marienstraße. Vor dem Magistrat in Wittstock musste er damals einen Bürgereid ablegen. In dem damit verbundenen Bürgerbrief waren die Rechte und Pflichten eines Wittstocker Bürgers aufgelistet. Dies teilt Hanna Rother aus Berlin auf telefonische Anfrage der MAZ mit. Die 89-Jährige stammt aus Wittstock und heiratete in die Familie Rother.

In der Buchhandlung gab es ungarische Weine

August Rother erkannte damals schon das Geschäftsmodell mit mehreren Standbeinen. Er führte in der Buchhandlung außerdem beste ungarische Weine – eine Erinnerung an die Zeit, als ihn seine Buchhändlerlehre auch nach Ungarn führte.

1860 übernahm August Rothers Bruder Hermann die Buchhandlung. „1902 zog die Buchhandlung von der Marienstraße in die Gröper Straße 1“, sagt Hanna Rother. In diesem Zuge kam der Schriftzug „Herm. Rother’s Buchhandlung“ an das Haus – dieser ist heute wieder dort zu sehen. Bis August 1960 führte Familie Rother die Buchhandlung und zog dann in den Westen. „Anschließend kam ein Textilladen in die ehemalige Buchhandlung“, erinnert sich Hanna Rother.

Immer nachgefragt: Bücher mit regionalem Bezug. Quelle: Christamaria Ruch

„1990 haben wir das Haus zurück erworben und dann saniert“, sagt Reinhard Rother, der Sohn von Hanna Rother, auf telefonische MAZ-Anfrage. Beide sind froh, dass es dort auch in Zukunft eine Buchhandlung geben wird. Im Zuge dieser Sanierung wurden umfangreiche bauliche Veränderungen vorgenommen und unter anderem der Zugang zum Haus neu gestaltet. Im Herbst 1992 eröffnete Hannelore Kaden eine Buchhandlung in diesem traditionsreichen Haus. 2009 folgte dann Cornelia Steffen.

Von Christamaria Ruch