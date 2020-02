20 Jahre Männerabend in Wittstock

Wittstock

In diesem Jahr kann der Männerabend in Wittstock auf zwei Jahrzehnte Geselligkeit, Diskussionen und Solidarität zurückblicken. „Am 23. Mai 2000 war unser erster Männerabend“, sagte Andreas Weiß. Er ist Prediger bei der Landeskirchlichen Gemeinschaft in der Evangelischen Kirche in Wittstock, die den Treff unter Männern einmal im Quartal veranstaltet.

Vor 20 Jahren hatte Andreas Weiß die Gruppe aber noch nicht geleitet. „Ich hatte damals noch in Perleberg gewohnt und kam als Referent zum Männerabend“, blickte er zurück. Beim Männerabend am Dienstagabend im Martinsraum erinnerte Andreas Weiß noch einmal an diese Anfänge.

Die Männer hatten wieder ein leckeres Buffet vorbereitet. Quelle: Christian Bark

Unter den Teilnehmern waren auch Männer, die von Anfang an dabei sind. So etwa Otto Kelm aus Maulbeerwalde, der die gemeinsamen Gespräche immer sehr genießt, wie er sagte. Aus Pritzwalk findet seit zwei Jahren Gerd Köppen regelmäßig den Weg zum Männerabend nach Wittstock. „Der Austausch untereinander ist schön. Mich interessiert jedes Thema“, sagte er.

Kein Gebetszwang, kein Alkohol

Bevor das Thema diskutiert und erläutert wurde, gab es zunächst ein leckeres Buffet, das einige der Männer zubereitet hatten. Das Tischgebet musste nicht jeder mitsprechen. „Wir haben auch einige Nichtchristen unter uns“, erklärte Andreas Weiß. Ebenso verhalte es sich mit Alkohol, denn der wird bei den Abenden nicht serviert. „Es gibt Teilnehmer der Blaukreuzgruppe unter uns, die trockene Alkoholiker sind“, so der Prediger.

Die Männer diskutierten darüber, was sie für andere Menschen tun, ohne Gegenleistung zu erwarten. Quelle: Christian Bark

Thema dieses Abends war „Etwas für andere tun?“. „Viele Menschen tuen viel für andere Menschen. Andere Menschen wiederum haben mehr mit sich selbst zu tun“, sagte Andreas Weiß. Dabei kam auch das Ehrenamt zur Sprache. In einer kleinen Vorstellungsrunde konnte jeder Teilnehmer darüber berichten, was er für andere tut. Das reichte vom ehrenamtlichen Engagement in Vereinen oder Kirche bis hin zu Dingen, die man für Mitmenschen oder Familie tut, ohne eine Gegenleistung dafür zu erwarten.

So wusste Gerhard Fritz von der Hilfe gegenüber eine jungen Flüchtlingsfamilie durch die Wittstocker Baptisten zu berichten. „Das hat meinen Blick dahingehend erweitert, in welcher Komfortzone wir hier eigentlich leben“, sagte er. Sein Antrieb war der Heilige Geist im Herzen, andere Teilnehmer nannten die Liebe, wieder andere kritisierten, dass es in der heutigen Zeit für manche Gefallen nicht mal mehr ein Dankeschön gebe.

Übrigens, etwas für seine Mitmenschen wird Teilnehmer Bernd Weber beim nächsten Männerabend am Dienstag, 12. Mai, ab 19 Uhr tun. Er nimmt sie mit auf eine Reise durch das historische Italien und hält einen Vortrag über die Anfänge des Christentums im Römischen Reich.

Von Christian Bark