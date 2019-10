Wittstock

Es war ein fulminanter und stimmgewaltiger Abschluss des musikalischen Programms, das die Evangelische Kirche in Wittstock anlässlich der Landesgartenschau ( Laga) auf die Beine gestellt hat. Am Samstagabend bekam das Publikum in der Marienkirche Joseph Haydns Oratorium „Die Schöpfung“ zu hören.