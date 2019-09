20. Abendspaziergang in Wittstock - Die Altstadt in Wittstock stand in Flammen

Der Nordteil der Wittstocker Stadtmauer stand beim 20. Abendspaziergang in Flammen. Mehr als 200 Darsteller zeigten in 34 Bildern und bei Fackelschein die Geschichte der Region. Von den leichten Mädchen bis zum bösen Wolf waren alle dabei.