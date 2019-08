Wittstock

Zu einer Auseinandersetzung kam es bereits am Freitagabend auf einem Parkplatz eines Supermarktes in der Rheinsberger Straße in Wittstock zwischen einem 21-jährigen und 57-jährigen Mann, die sich beide in Begleitung einer weiteren Person befanden. Zuerst sollen die zwei Männer sich wechselseitig beleidigt haben, teilte die Polizei am Montag mit. Im weiteren Verlauf sei der 21-Jährige offenbar unvermittelt auf den 57-Jährigen zugelaufen und habe ihm gegen Kopf und Beine geschlagen.

Äußerliche Verletzungen erlitt der 57-Jährige nicht. Eine medizinische Versorgung vor Ort lehnte er laut Polizei ab. Die Kripo ermittelt.

Von MAZonline