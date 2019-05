Freyenstein

Eine Frau im Wittstocker Ortsteil Freyenstein informierte in der Nacht zu Freitag die Polizei darüber, dass ihr 29-jähriger Lebensgefährte zusammengeschlagen worden sei und ärztliche Hilfe benötige.

Der Mann wollte am Himmelfahrtstag gegen 23.30 Uhr zu einem Bekannten gehen. Dabei wurde er plötzlich in der Predigerstraße in Freyenstein von mehreren Personen gepackt und in eine Wohnung gezogen.

Der junge Mann konnte sich befreien

In der Wohnung wurde ihm sein Handy aus der Hand geschlagen. Die Männer würgten ihn und schlugen mehrfach auf ihn ein. Dem 29-Jährigen gelang es schließlich, sich zu befreien und zu flüchten.

Die Wittstocker Polizisten suchten die Wohnung auf und trafen drei deutsche Personen an. Von ihnen wurden die Personalien aufgenommen. In der Wohnung fanden die Polizisten Spuren der Auseinandersetzung und das Handy des Opfers. Der 29-Jährige wurde ärztlich versorgt.

Von MAZonline