Seit genau 30 Jahren werden im „Friseur-Team Sandring“ die Haare in Form gebracht. 14 Friseure sind in drei Salons in Wittstock und Freyenstein für ihre Kundschaft da. Bis heute ist das Team um Simone Besler den verstorbenen Unternehmensgründern Karin und Frank Sandring dankbar. Und das aus gutem Grund.

Das „Friseur-Team Sandring“ in Wittstock feiert am 1. Juni sein 30-jähriges Jubiläum. Simone Besler (erste Reihe, 4.v.l.) ist seit Ende 2020 Geschäftsführerin und hat 13 Mitarbeiterinnen in drei Salons in Wittstock und Freyenstein. Quelle: Christamaria Ruch