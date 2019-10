Wittstock

Ein handfester Streit ereignete sich am Mittwochabend in Wittstock in einem Wohngebiet am Stadtrand: In der Lucas-Cranach-Straße kam es um 22.10 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen.

Ein 34-Jähriger schlug dort einen anderen 34-Jährigen nieder und soll diesen auch getreten haben, informierte die Neuruppiner Polizeiinspektion am Donnerstag.

Zudem wurde eine 39-jährige Frau von dem Schläger ebenfalls körperlich angegriffen. Der niedergeschlagene 34-Jährige musste anschließend in ein Krankenhaus.

Über die Hintergründe des Streits wurde nicht informiert. Die Wittstocker Polizei hat zwei Strafanzeigen wegen Körperverletzung aufgenommen.

Von MAZonline