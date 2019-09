Gymnasiasten starten 10. Energiesparmission

Wittstock

Beim Wettbewerb „Mission Energiesparen“, der jedes Jahr unter anderem vom Stromversorger Energie Mark Brandenburg (EMB) initiiert wird, hatten die Schüler des Wittstocker Gymnasiums in der Vergangenheit immer die Nase weit vorne gehabt. 2018 waren sie sogar Sieger geworden und hatten ein Preisgeld von 3000 Euro erhalten. „Eigentlich müsste der Wettbewerb ja eher heißen: wer schlägt Wittstock?“, sagte Uwe Madel. Der RBB-Moderator warb am Mittwoch am Gymnasium für die aktuelle Mission.

Daran beteiligen sich in diesem Jahr die Klassen 8b und 8c mit insgesamt 45 Schülern und ihren Lehrern Silke Neumann und Andreas Kubiak. „Vielleicht belegt ja eine Klasse den ersten und die andere Klasse den zweiten Platz“, zeigte sich Schulleiter Uwe Ronneburg optimistisch. Finanziell lohnen kann sich die Teilnahme in diesem Jahr mehr denn je. Denn den Sieger erwarten un 3500 Euro für die Klassenkasse, wie Uwe Madel erklärte.

Schulleiter Uwe Ronneburg zeigte sich optimistisch. Quelle: Christian Bark

Mit den Schülern kam er am Mittwoch ins Gespräch über den Klimawandel und wie notwendig es ist, sich über energiesparende und umweltfreundliche Lösungen Gedanken zu machen. Er informierte auch über den weltweiten Klimastreik am vergangenen Freitag, an dem rund vier Millionen Menschen teilgenommen hatten, darunter seine beiden Töchter. Auf die Frage, ob denn die Wittstocker Schüler auch bei den Demonstrationen „ Fridays for Future“ mitgemacht hätten, erhielt er sehr zurückhaltende Reaktionen. „Wir wissen nicht, ob wir da frei bekommen“, sagte eine Schülerin.

Uwe Madel war es wichtig, die Schüler zum Nachdenken anzuregen. Er selbst ist überzeugter Klimaaktivist. „Weil es dabei um meine und unser aller Zukunft geht“, begründete er. Außerdem könne jeder selbst aktiv werden und „Energiefressern“ zuhause den Kampf ansagen.

Der Moderator Uwe Madel sprach mit den Schülern über den Klimawandel. Quelle: Christian Bark

Im Folgenden sprach der Moderator über den Treibhauseffekt, dass sich durch den Ausstoß von mehr Treibhausgasen auch die Erde erwärmen würde. Demnach ist die Temperatur in den letzten 100 Jahren um 1,1 Grad angestiegen. In kleinen Arbeitsgruppen sollten sich die Schüler Gedanken über Argumente für eine Klimastreik aber auch über Energiefresser im Haushalt machen. Letzteres markiert übrigens die erste Etappe im Wettbewerb. Im Januar beginnt dann die zweite Etappe. Im „Kommunen-Check“ werden die Schüler Energiefressern im Wittstocker Rathaus auf der Spur sein.

Von Christian Bark