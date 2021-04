Wittstock

Seit November 2020 gibt es regelmäßig jeden Montag Protestveranstaltungen gegen die Corona-Maßnahmen auf dem Wittstocker Marktplatz. Anfangs hatte es zum Teil noch heftige Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und der Polizei gegeben. „Das lag sicher auch daran, dass es keinen Versammlungsleiter gegeben hatte und die Polizei nicht wusste, was auf sie zukommt“, sagte Mitinitiator Sven Knop.

Am Montag überwachte die Polizei mit vier Beamten die angemeldete Demo. Wittstocks Revierleiterin Dana Hefenbrock hatte die Versammlungsleitung vorab über einzuhaltende Abstände und das Tragen von medizinischen Masken instruiert. Auch sollten Anfang und Ende der Veranstaltung klar kommuniziert werden. „Zuletzt war immer alles friedlich abgelaufen, wollen wir hoffen, dass es auch heute so bleibt“, sagte die Revierleiterin.

Die Polizei überwachte mit einem kleinen Aufgebot die Veranstaltung. Quelle: Christian Bark

Ab und an musste die Polizei die gut 50 Demonstranten am Montagabend auf dem Markt an die Maskenpflicht erinnern. Zu weiteren Problemen kam es nicht. Jeder Teilnehmer hatte am „offenen Mikro“ die Möglichkeit, seine Gedanken über die Corona-Maßnahmen mitzuteilen.

Als Redner forderte Sven Knop die Teilnehmer auf, sich kritisch mit den Maßnahmen auseinanderzusetzen. Er verwies auf bereits bestehende Planspiele von Regierungen und dass die Parallelen dazu seit einem Jahr unverkennbar seien. Kritik übte er an mangelnden Maßnahmen, um das Gesundheitssystem zu stärken und beim Pflegepersonal aufzustocken. „Dient der Lockdown nicht nur als Druckmittel zur Impfspritze“, fragte er in die Runde.

Die Teilnehmer demonstrierten friedlich und hielten sich weitgehend an die Regeln. Quelle: Christian Bark

Die Pandemie oder „Plandemie“ ende erst, mit dem Erreichen der kritischen Masse im Volk oder wenn die „Globalplayer“ ihren Allmachtsinteressen ein Stück näher gerückt seien. Sven Knops Motivation, auf dem Marktplatz jeden Montag zu sprechen, rühre daher, weil er Vaterdreier Kinder sei, wie er der MAZ gegenüber erklärte. „Für sie sehe ich eine düstere Entwicklung“, sagte er.

Unterschriften gegen Testpflicht an Schulen

Sorgen um ihre Kinder machte sich auch Christina Genentz. Sie kritisierte mit anderen Eltern die Corona-Testpflicht für die Teilnahme am Schulunterricht. Am Montag startete sie eine Unterschriftenliste gegen die Testpflicht und kündigte eine mögliche Sammelklage an. Dabei stellte sie klar: „Wir sind weder Coronaleugner, noch Querdenker, noch Aluhüte.“

Aus Protest gegen die Maßnahmen war auch Claudia Wischnewski. „Es kann nicht sein, dass die Profis Fußball spielen dürfen und unsere Kinder nicht“, schimpfte sie.

Christina Genentz sammelte Unterschriften gegen die Testpflicht an Schulen. Quelle: Christian Bark

Eine andere Teilnehmerin monierte die Konsequenzen, mit denen sie als „Querdenker“ nun konfrontiert worden sei. Weil sie öfter an den Demonstrationen teilgenommen sowie kritischen Inhalt in den sozialen Netzwerken geteilt habe, sie ihr nun als Servicekraft in einer Kita gekündigt worden. Der Grund sei ihr lediglich mündlich mitgeteilt worden, nun sei sie vor das Arbeitsgericht gezogen, das Verfahren laufe noch.

Wie Sven Knop ankündigte, werde es auch die kommenden Montage jeweils um 18 Uhr Demonstrationen auf dem Marktplatz geben. Solange noch keine Inzidenz von 200 erreicht sei, dürften die Veranstaltungen weiter stattfinden.

Von Christian Bark