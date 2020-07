Walsleben

Drei italienische Sportwagen der Marke Maserati – offenbar Prototypen, die als so genannte „Erlkönige“ auf der Autobahn 24 unterwegs waren, hat die am Mittwoch angehalten.

Für Blitzer nicht zu erkennen

Der Grund: Die Autos hatte nur am Heck italienische Kennzeichen – vorne fehlten sie, so daß zum Beispiel ein Blitzer kein Beweisfoto für zu schnelles Fahren hätte machen können. Die Polizisten leiteten Strafverfahren wegen Kennzeichenmissbrauchs ein und verlangten eine Sicherheitsleistung erhoben. Nachdem die Fahrer provisorische Kennzeichen an der Front der Autos angebracht hatten, durften sie weiterfahren.

Überladene Kleintransporter

Zwischen dem Dreieck Wittstock und der Raststätte Walsleben kontrollierte die Polizei von 8 Uhr bis 16.15 Uhr den Verkehr. Von 14 kontrollierten Kleintransportern waren zwei zu 25 beziehungsweise 28 Prozent überladen und durften nicht weiterfahren. Die Fahrer mussten Bußgeld zahlen, nach einem wurde zudem gefahndet.

Mit Handy am Steuer

Außerdem wurden zwei Autofahrer erwischt, die am Steuer telefonierten, und die Polizisten ahndeten den Überholverstoß eines Lkw-Fahrers.

