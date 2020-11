A 24: Neun Berufsfahrer bei Regelverstößen erwischt

Herzsprung

Nicht weiterfahren durften am Donnerstag drei Lkw- und sechs Kleintransporter-Fahrer, weil die Polizei erhebliche technische Mängel an ihren Fahrzeugen fand.

Verkehrspolizisten kontrollierten am Donnerstag von 7 bis 13 Uhr gemeinsam mit dem Bundesamt für Güterverkehr, dem Zoll und Prüfern der Dekra auf dem Parkplatz Borker See an der Autobahn 24 den technischen Zustand von Fahrzeugen des gewerblichen Güterverkehrs.

Abgasreinigung ausgeschaltet um den Harnstoff Ad Blue zu sparen

Drei Lkw-Fahrer hatten sich diese nicht an die Lenk- und Ruhezeiten gehalten. Bei einem Lastwagen war die Ad-Blue-Anlage manipuliert, so dass er das Abgas ungereinigt in die Luft blies. Auch dieser Laster durfte nicht weiterfahren. Der Zoll entdeckte ein Fahrzeug, bei dem die Kraftfahrzeugsteuer nicht bezahlt war. Der Fahrer musste die Steuerschuld vor Ort begleichen.

Die Beamten hatten insgesamt 29 Kleintransporter und 41 Lastwagen angehalten.

