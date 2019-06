A19/Malchow

Ein Blick nach Mecklenburg-Vorpommern: Die A19 zwischen Berlin und Rostock ist in beide Richtungen derzeit voll gesperrt. Zwischen Malchow und Waren kam es um kurz nach zehn Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall.

Noch bis in den Nachmittag hinein soll die Sperrung andauern - ein Gutachter wird erwartet. Quelle: Privat

Nach ersten Polizeiangaben soll ein Motorradfahrer in Richtung Berlin mehrere Autos überholt haben. Dann kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Motorrad, ein Lastwagen und ein Kleintransporter.

Autobahn weiterhin gesperrt

Nach Informationen der Prignitzer Presse Agentur schleuderte der Motorradfahrer mehrere Meter durch die Luft und kam auf der Gegenfahrbahn zum Liegen. Er erlag seinen schweren Verletzungen noch an der Unfallstelle.

Es sind weiterhin Rettungskräfte vor Ort. Die Autobahn bleibt vermutlich noch bis in den Nachmittag hinein gesperrt. Ein Gutachter wird noch an der Einsatzstelle erwartet. Es staut sich in beide Richtungen.

Strecke weiträumig umfahren

Die empfohlene Umleitungsstrecke ist die U7: Richtung Dreieck Wittstock/ Dosse über B192, Alt Schwerin, B103, Quetzin, Plau am See, Appelburg, B198, Stuer und Käselin und umgekehrt in Richtung Rostock.

Von Marcus J. Pfeiffer