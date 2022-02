Herzsprung

Ein 43-jähriger Fahrer eines Pkw war am frühen Montagnachmittag auf der Bundesautobahn 24 unterwegs. Kurz vor dem Dreieck Wittstock in Richtung Hamburg fuhr der Wagen aus noch ungeklärter Ursache auf einen Sattelzug auf, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Sowohl der Pkw-Fahrer, als auch der 46-Jährige Fahrer des Sattelzuges blieben unverletzt. Es stellte sich bei der Untersuchung durch die Polizei heraus, dass der 43-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war.

Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt, der entstandene Sachschaden beläuft sich den Angaben der Polizeiinspektion auf rund 10 000 Euro. Der Pkw musste anschließend geborgen werden.

