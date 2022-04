Walsleben

Ein 38-jähriger BMW-Fahrer hat offenbar versucht, die Polizei auszutricksen, in dem kurz vor einer Verkehrskontrolle auf der Autobahn schnell mit seinem 39-jährigen Beifahrer die Plätze tauschte. Und das offenbar während der Fahrt, wie die Polizei mitteilt. Das Manöver ereignete sich am Donnerstag gegen 17 Uhr auf der A 24 in Richtung Autobahndreieck Wittstock.

Autobahnpolizei stoppt BMW X6 bei Walsleben

Den Beamten der Autobahnpolizei war der BMW X6 bereits vor der Kontrolle massiv aufgefallen, da er innerhalb eines Baustellenbereiches dauerhaft die linke Spur blockierte und außerhalb des Bereiches ständig provokant beschleunigte.

Nachdem eine Polizeistreife den Wagen überholt und ein Haltesignal gegeben hatte, fiel der SUV dadurch auf, dass er plötzlich nur noch 50 bis 60 km/h fuhr und sich in Schlangenlinien über beide Spuren der Autobahn fuhr.

Als der Wagen gestoppt werden konnte, saß plötzlich der vormalige 39-jährige Beifahrer am Steuer – während die Beamten beim vormaligen Überholen des BMW noch genau den 38-Jährigen auf dem Fahrersitz gesehen hatten.

Der 38-Jährige bestritt, dass kurz zuvor am Steuer gesessen habe, und konnte auch keinen Führerschein vorweisen – der war ihm bereits zwei Jahre zuvor abgenommen worden.

Strafverfahren gegen beide Insassen eingeleitet

Gegen beide Insassen des BMW wurde nun ein Strafverfahren eingeleitet – gegen den ursprünglichen Fahrer wegen Fahrens ohne Führerschein, und gegen den 39-jährigen Beifahrer, weil er als Halter des Fahrzeugs zugelassen hatte, dass jemand ohne Führerschein das Auto fährt.

