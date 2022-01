Ein 54-Jähriger fiel am Sonntagabend auf der Raststätte Prignitz-Ost an der A 24 bei Herzsprung unangenehm auf. Der Mann war stark alkoholisiert und wehrte sich mit Händen und Füßen gegen die Polizisten, die ihn in Gewahrsam nehmen wollten. Gegen ihn laufen nun mehrere Ermittlungen.