Herzsprung

Am Sonntag um 4.30 Uhr ereignete sich auf der A 24 zwischen dem Autobahndreieck Wittstock und der Anschlussstelle Herzsprung in Fahrtrichtung Berlin ein Verkehrsunfall mit Personenschaden.

In Höhe des Kilometers 180,3 kam ein 59-jähriger Ford-Fahrer nach einem Reifenplatzer nach links von der Fahrbahn ab und krachte in die Mittelschutzplanke. Der Mann und seine 58-jährige Beifahrerin verletzten sich. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus.

Anzeige

Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro. Das nicht mehr fahrbereite Fahrzeug wurde durch einen Abschleppdienst geborgen.

Weitere MAZ+ Artikel

Von MAZ-online