Ein 48-Jähriger fuhr am Dienstagabend gegen 19 Uhr mit einem Pkw auf der A 24 zwischen Meyenburg und Wittstock in Richtung Berlin. Offenbar war er dabei zu schnell unterwegs, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Pkw ist zu schnell auf A 24 bei Pritzwalk unterwegs

Der Mann fuhr auf einen anderen Pkw, gesteuert von einem 78 Jahre alte Mann aus Ostprignitz-Ruppin, auf. Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich der Wagen des 48-Jährigen und kam im Graben zum Stehen.

Zwei Männer und eine Frau bei Auffahrunfall schwer verletzt

Die beiden Fahrer und die 71-jährige Beifahrerin im zweiten Auto wurden schwer verletzt und mussten in Krankenhäuser gebracht werden. Die beiden Fahrzeuge waren derart beschädigt, dass sie durch Abschleppdienste von der Unfallstelle geborgen werden mussten.

Für Rettungs- und Bergungsmaßnahmen war die Fahrbahn Richtung Berlin für etwa 90 Minuten voll gesperrt. Die Schadenshöhe beträgt den Angaben der Polizei zufolge rund 25.000 Euro.

