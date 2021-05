Wittstock

Die AOK ist die einzige Krankenkasse in Wittstock mit einer offiziellen Niederlassung. Nun wird diese in der Kettenstraße 28 für immer ihre Pforten schließen. Versicherte haben ab Montag aber einen neuen Anlaufpunkt, wie Niederlassungsleiter Bernd Franke im Interview erklärt.

Uns haben Nachfragen besorgter Leserinnen und Leser erreicht, dass die AOK in Wittstock ihre Räumlichkeiten schließt. Was ist da dran?

Bernd Franke: Es stimmt. Wir schließen aber nur unser altes Büro und investieren gleichzeitig in eine bessere Beratung unserer Kunden in Wittstock. Dafür werden wir Mitte Mai unsere neu gestalteten Räumlichkeiten im Stadtkern von Wittstock am Markt 6 beziehen. Die Arbeiten im neuen Servicecenter sind bereits abgeschlossen. Nach der Fertigstellung wird sich das neue Servicecenter der AOK Nordost optisch harmonisch in das historische Stadtbild einfügen. Aber wir erreichen nicht nur eine optische Verbesserung. Im neugestalteten Servicecenter wird auch unser Rundumservice modernisiert. Zukünftig haben wir viel mehr Möglichkeiten für die individuelle Beratung unserer Kunden.

Was können die Versicherten denn erwarten?

In den neuen Räumlichkeiten ist eine komplett neue Technik verbaut worden. Darüber hinaus haben wir großen Wert auf ein angenehmes Wohlfühlklima gelegt. So sind die Räume tageshell, ruhig und angenehm klimatisiert. Und uns ist besonders wichtig gewesen, dass die neuen Räumlichkeiten am Markt 6 nun auch barrierefrei zu erreichen sind. Unsere Versicherten profitieren aber nicht nur von der persönlichen Beratung in separaten Büros, die wir hoffentlich bald wiederaufnehmen dürfen, denn die Zeit der vorübergehenden Schließung des Servicecenters haben wir genutzt, auch unsere digitalen Dienstleistungen auszubauen. Diese Angebote nehmen unsere Versicherten dankbar an. Deshalb werden wir dem Wunsch unserer Kunden folgen und die Services auch nach den Corona-Beschränkungen aufrechterhalten. Zentraler Anlaufpunkt auf diesem Weg ist unser Onlineportal und die dazugehörige App „Meine AOK“.

Wann genau wird das neue Servicecenter eröffnet?

Wir möchten am liebsten sofort die Türen öffnen. Aber wir sind auch für die Gesundheit unserer Versicherten und Mitarbeitenden verantwortlich. Deshalb konzentrieren wir uns vorerst noch auf die Beratung am Telefon, per E-Mail oder den Kontakt über „Meine AOK“. Natürlich können wichtige Dokumente auch direkt am Servicecenter in den Briefkasten gelegt werden. In dringenden Fällen ist nach telefonischer Absprache auch eine persönliche Beratung im Haushalt der Versicherten möglich, wobei natürlich alle Hygieneregeln streng eingehalten werden.

Ist eine Eröffnungsveranstaltung geplant?

Ich wünsche mir das sehr. Allerdings müssen die Infektionszahlen im Landkreis zunächst soweit gesunken sein, dass wir die Wittstocker und alle Interessierten gefahrfrei in unsere neuen Räumlichkeiten einladen können.

Von Christian Bark