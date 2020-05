Wittstock

Beim Rechtsabbiegen nahm ein 67 Jahre alter Autofahrer am Samstag gegen 12 Uhr in Wittstock die Vorfahrt. Der Autofahrer wollte von der Haßlower Straße auf die Röbeler Straße einbiegen und bemerkte offenbar eine 58 Jahre alte Fahrradfahrerin auf dem Fahrradweg neben sich an der Hauptstraße zu spät.

Beide konnten noch bremsen, doch die Frau stürzte dabei

Zwar konnten beide durch abruptes Bremsen einen direkten Zusammenstoß vermeiden, dennoch stürzte die Fahrradfahrerin und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Ein Notarzt des Rettungsdienstes behandelte die Frau vor Ort.

Von MAZ-online