Wittstock

Sie sind ein Markenzeichen Wittstocks: Die Sagenhaften Abendspaziergänge ziehen Ende August eines jeden Jahres Tausende Besucher in die Innenstadt. Diesmal will die Stadt noch eins drauf setzen. Denn es gibt ein kleines Jubiläum zu feiern: Am Freitag, 30. August, findet der 20. Sagenhafte Abendspaziergang st...