Pritzwalk

Auf dem Weg zur Landtagswahl sind die Straßenlaternen mal mehr, mal weniger geschmückt mit Plakaten der Parteien und Kandidaten. Wer sich Mühe gibt, kann trotz vieler bunter Gestaltungselemente zumindest einen Namen lesen. Um sich wirklich ein Bild zu machen, reicht die Werbung aber nicht aus. Dafür gibt es Alternativen.

Infos zu Alter, Beruf oder Listenplatz

2004 wurde das erste Mal die Seite abgeordnetenwatch.de freigeschaltet. Die Hamburger konnten damit ihre Abgeordneten in der Bürgerschaft befragen. Seit Dezember 2006 ist der Bundestag im Blickfeld und heute sind neben dem Europaparlament auch sämtliche Landtage angeschlossen.

Obwohl das Portal rund um die Uhr aktualisiert wird, lohnt sich vor dem 1. September ein genauerer Blick auf die Kandidaten in den Wahlkreisen im Nordwesten. Wer mehr über Personen und Programmen wissen will, kann hier nicht nur Informationen zu Alter, Beruf oder Listenplatz erfahren.

Es gibt auch einen Kandidatencheck der zeigt, wie sich die Frauen und Männer positionieren. Zur Auswahl stehen 18 Themen wie Quereinsteiger an Schulen, der Kohleausstieg oder die Frage, ob der Ausbau des Mobilfunknetzes eher durch das Land als durch die Mobilfunkbetreiber erfolgen soll.

Bewerber müssen bei 18 Fragen Farbe bekennen

Farbe bekennen können die Kandidaten auch bei der Frage, ob Gemeinden künftig leichter verhindern sollen, dass Windräder in Anwohnernähe gebaut werden. In beiden Wahlkreisen – Prignitz I und Prignitz II/ Ostprignitz-Ruppin II – gibt es dafür unter den insgesamt 14 Bewerbern eine breite Zustimmung.

Bürger fragen, Politiker antworten – seit 15 Jahren Das Portal www.abgeordnetenwatch.de wird von dem gemeinnützigen Verein „Parlamentwatch“ betrieben und durch Spenden finanziert. Nach eigenen Angaben hat die Internetseite monatlich rund 125 000 Besucher. 2004 fiel der Startschuss für das politische Dialogportal. Zunächst konnten die Hamburger die Abgeordneten der Bürgerschaft befragen. Seit dem 8. Dezember gibt es Abgeordnetenwatch für den Bundestag. Alle Fragen und Antworten, die eingehen, werden gegengelesen und dann freigeschaltet. Fragesteller müssen den vollständigen Vor- und Nachnamen sowie eine gültige E-Mail-Adresse angeben. Abgeordnetenwatch schaltet sich auch in politische Debatten ein und hat erfolgreich eine Transparenzklage angestrengt. Daraufhin sind im Bundestag schärfere Zugangsregeln für Lobbyisten eingeführt worden.

Wer vor der Stimmabgabe nach Übereinstimmungen sucht, kann selbst bei den Thesen „Daumen hoch“, „Daumen runter“ oder „neutral“ anklicken und bekommt dann eine Auswertung, inwieweit die eigene Meinung mit der des Kandidaten übereinstimmt.

Abgeordnetenwatch lädt aber auch dazu ein, Fragen zu formulieren und so den direkten Austausch mit den Bewerbern zu suchen. Hier ist aber noch viel Luft nach oben. Im Nordwesten wird diese Möglichkeit des Informationsaustauschs bislang kaum genutzt.

Prignitzer Kandidaten haben bislang wenig zu tun

Dabei sind die Kandidaten der Region durchaus bereit, diese Form des Wahlkampfes für sich zu nutzen. Katrin Lange ( SPD), die im Wahlkreis Prignitz II/ Ostprignitz-Ruppin II antritt, spricht von einem „guten Instrument“, mit dem sich die Wähler einen Überblick verschaffen können. Die Pritzwalkerin hat ihr Profil stets im Blick. „Ich versuche die Fragen immer zeitnah zu beantworten.“

Viel zu tun gab es für Lange noch nicht, es sind bislang nur zwei Fragen gestellt und beantwortet worden.

Rainer Schneewolf von den Grünen hatte bis Ende der Woche noch gar keine Resonanz. Erst am Freitag wurde die erste Frage gestellt. Der Rambower hat eine Vermutung, warum er als einziger der sieben Kandidaten aus der Westprignitz lange leer ausgegangen ist. „Ich habe die 18 Fragen beim Kandidaten-Check eindeutig und ausführlich beantwortet“, sagt Schneewolf. Dazu kommt ein umfangreicher Lebenslauf, der viele Informationen zur Person liefert.

Maik Tesch antwortet am schnellsten

Im persönlichen Gespräch auf der Straße oder an den Wahlkampfständen sei es oft nicht anders. Die wenigsten Menschen wollen konkret etwas wissen. „Sie fragen nicht, sie klagen an“, hat der Verkehrsplaner im Ruhestand für sich festgestellt.

Den größten Zuspruch hat bislang Gordon Hoffmann aus Wittenberge erhalten, der für die CDU erneut ins Rennen gilt. Bis Freitag waren fünf Fragen an den Landtagsabgeordneten eingegangen. Spitze ist der staatlich anerkannte Erzieher auch in puncto Zeit die er braucht, um zu antworten: Im Schnitt sind es nur ein Tag. Genauso schnell ist Thomas Domres ( Die Linke). Maik Tesch von den Freien Wählern reagiert sogar in weniger als 24 Stunden.

Genau so gnadenlos registriert Abgeordnetenwatch auch, wenn eine Frage unbeantwortet bleibt. FDP-Kandidat Tom-Morten Theiß aus dem Rheinsberger Ortsteil Linow soll seit dem 21. Juli erklären, wie der ländliche Raum für junge Menschen attraktiver wird. Bis Freitag hat er sich nicht dazu geäußert.

Von Stephanie Fedders