Abrisshaus in Wittstock liegt in Schutt und Asche

Wittstock

Vom alten Wohnblock an der Ecke Kyritzer Straße/Rosa-Luxemburg-Straße in Wittstock ist nur noch ein Schutthaufen übrig. Der Abriss ist soweit vorangeschritten, dass sich die Bagger jetzt in das Fundament im Kellergeschoss vorarbeiten. „Nicht alles läuft wegen der deutlich höheren Entsorgungskosten reibungslos“, sagt Volkmar Reichelt von der Gebäude- und Wohnungsverwaltung Wittstock. Sie ist Auftraggeber der Abrissarbeiten.

Der Abriss soll bis Ende August erledigt sein

Ansonsten liegen die Arbeiten im Zeitplan: Der Abriss soll bis Ende des Monats fertig sein. Für die Grünflächengestaltung auf der späteren Freifläche des alten Hauses laufen bereits die Vorplanungen; Fördermittel sind für dieses Vorhaben beantragt.

Von Christamaria Ruch