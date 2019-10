Große Abschlussveranstaltung in Wittstock

Wittstock

Die Landesgartenschau in Wittstock ist am Sonntagabend nach 172 Tagen mit einer großen Abschlussveranstaltung auf der Bühne im Amtshof zu Ende gegangen. Rund 411.000 Besucher flanierten in dieser Zeit über die gepflegten Anlagen auf dem Bleichwall und im Friedrich-Ebert-Park.

Wir haben es ganz gut gemacht

„Ich glaub’, wir haben es ganz gut gemacht“, resümiert Christian

Das Großereignis des Landes Brandenburg in Wittstock ist zu Ende. Die Abschlussveranstaltung setzte einen gebührenden Schlusspunkt.

Hernjokl, Geschäftsführer der Laga-Gesellschaft, und hebt dabei die Schultern. Applaus brandet auf. „Er war der Mann, bei dem alle Fäden zusammenliefen“, sagt Moderatorin Marina Ringel.

Sie führt am Sonntag durch die Veranstaltung, die einen gebührenden Schlusspunkt hinter einem Höhepunkt setzt, der die Stadt Wittstock ein halbes Jahr lang geprägt hat und sie in den Fokus des Landes Brandenburg rückte. Sie war nicht nur ein blühendes Großereignis fürs Auge. Es wurde auch ein Feuerwerk an kulturellen Höhepunkten und Veranstaltungen abgefeuert.

Die Helfer auf der Bühne

Ein solches gab es auch am Sonntagabend noch einmal. Christian Hernjokl holt Vertreter von all den Firmen auf die Bühne, die dafür gesorgt haben, dass die Landesgartenschau wurde, was sie war: Ein gelungenes Highlight. Dann wird ein goldener Feuerwerksregen gezündet.

Dass die Schau tatsächlich die Menschen begeistert hat, beweisen Aussagen aus dem Publikum. Da wird meist die Blumenhalle oder auch „einfach alles“ gelobt. Mancher bekennt, dass er das Gelände sehr oft besucht habe – unter anderem zwischen 20 und 30 Mal.

2022 ist Beelitz an der Reihe

Doch nach der Landesgartenschau ist vor der Landesgartenschau: Die Stadt Beelitz ( Potsdam-Mittelmark) wird 2022 die nächste Landesgartenschau in Brandenburg ausrichten. Deshalb stehen am Sonntagabend auch der stellvertretende Bürgermeister der Stadt Beelitz, Torsten Zadow, und die Beelitzer Spargelkönigin Kristin Reich in Wittstock auf der Bühne. Wittstocks Vize-Bürgermeisterin Dorothea Stüben überreicht den Staffelstab der Landesgartenschau an Zadow – mit den besten Wünschen: „Ich wünsche den Beelitzern, dass sie eine ebenso schöne Landesgartenschau haben werden, wie wir sie hatten. Ich wünsche ihnen genau so viele engagierte Bürger, nette Gäste und tolle Erlebnisse“, sagt Dorothea Stüben. Und Wittstocks Rosenkönigin Tanja I. hofft, dass die Beelitzer „viele begeisterte Besucher“ haben werden. Zum Gruß und als Zeichen des Friedens werden Tauben aufgelassen.

Die Vorbereitungen laufen

Die Basis für die Landesgartenschau wird in Beelitz gerade gelegt. Torsten Zadow berichtet, dass die Vorbereitungen auf das Großereignis laufen. „Es werden Wege angelegt, Kabel verlegt. Demnächst folgen Sträucher und Bäume.“

„ Beelitz hat ein ebenso großes Potenzial wie Wittstock. In all den Städten, die bisher eine Landesgartenschau ausgerichtet haben, ist etwas geblieben, das zu Selbstbewusstsein geführt hat“, sagt Thomas Kralinski, Bevollmächtigter des Landes Brandenburg beim Bund und für Medien. Er ist sich sicher, dass auch Wittstock „einer großen Zukunft“ entgegen sieht.

Abschied von der Rosenkönigin

Doch bei aller Freude über die gelungene Schau in Wittstock schwingt am Sonntag auch Wehmut mit. Denn es ist ebenso der Tag des Abschieds von Rosenkönigin Tanja I. In einem Film lässt sie die Zeit in ihrem Ehrenamt in Gedanken noch einmal Revue passieren und legt am Schluss ihren Kopfschmuck ab. Dann erscheint sie persönlich auf der Bühne, winkt den Zuschauern, während ein goldener Feuerwerksregen sprüht. Wittstocks Bürgermeister Jörg Gehrmann nimmt Tanja I. in den Arm. „Auf ein Interview mit ihr verzichten wir jetzt“, sagt Marina Ringel. Dieser emotionale Moment soll der ehemaligen Rosenkönigin ganz allein gehören.

Die Kokas sorgen für die Musik

Die Abschlussveranstaltung wird von der Band Kokas musikalisch begleitet. Sie war schon bei der Eröffnung der Laga dabei. Das große Publikum im gut gefüllten Amtshof verlässt langsam den Ort des Geschehens. Dann verlöschen die Lichter der Bühne der Landesgartenschau zum letzten Mal.

Von Björn Wagener