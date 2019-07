Wittstock

Am Montagmittag wurde bekannt, dass bereits am 21. Juni gegen 6 Uhr von dem Gelände einer Firma am Weinberg in Wittstock acht Paletten entwendet wurden. Sie waren mit Gasflaschen beladen.

Die Gasflaschen waren aber ausgemustert und zur Verschrottung vorgesehen. Der Schaden liegt bei etwa 1000 Euro.

Von MAZ-online