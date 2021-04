Marcus Fritz ist Herdenmanager bei der Agrargesellschaft in Biesen. Schon jetzt blickt er auf Zuchterfolge bei den Herefordrindern. Der 34-Jährige setzt das Erbe seines Vorgängers Manfred Knaut fort. Denn die Bullen von Biesen sind seit vielen Jahren berühmt. Nun wartet die Färse „Belladonna“ auf ihren großen Auftritt.

Herdenmanager Marcus Fritz aus Biesen schickt die Hereford-Färse „Belladonna“ am 24. April bei der Online-Auktion Best of, dem 12. Deutschen Färsenchampionat, ins Rennen. Quelle: Christamaria Ruch