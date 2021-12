„Licht an“ im Advent heißt die Aktion der Stadt Wittstock. Damit verbreitete die Kommune am Freitagnachmittag wieder etwas Freude und Atmosphäre auf dem Markt – als Ersatz für die coronabedingte Absage des Weihnachtsmarktes.

Der Weihnachtsmann war am Freitagnachmittag auf dem Markt in Wittstock unterwegs und verteilte kleine Überraschungen an die Kinder. Quelle: Christamaria Ruch