Es war eine einzigartige Aktion des Vereins Hansa Wittstock: Unter dem Titel „Stickerstars“ konnten sich Freunde und Fans buchstäblich ein Bild von den Sportlern machen. Zehn Wochen war es möglich, Paninibilder von den Vereinsmitgliedern im Rewe-Markt in Wittstock zu kaufen, zu sammeln und zu tauschen. Dazu gab es die passenden Alben im Vereins-Look, in die diese eingeklebt werden konnten.

Eine Tüte mit jeweils fünf Bildchen gab es für 90 Cent; ein Album für vier Euro, wovon zwei Euro dem Verein zugute kommen. So rückten die Mitglieder von Hansa Wittstock bei ihren Fans in einer Weise in den Mittelpunkt, wie es sonst nur internationalen Sport-Stars oder solchen auf Bundesebene vergönnt ist.

Wir haben viel Lob bekommen

Fazit: „Es gab eine sehr große Resonanz. Wir haben auch viel Lob bekommen“, sagt Vereinsvorsitzender Dirk Schumacher. Das Ganze hatte zwar umfangreiche Vorbereitungen erforderlich gemacht, vor allem, weil alle Vereinsmitglieder fotografiert werden mussten, aber es habe sich gelohnt. Mitunter ließen sich auch Eltern von Vereinsmitgliedern von der Sammelleidenschaft begeistern. Der Verein sei durch die Aktion noch bekannter geworden. Damit habe man das wichtigste Ziel erreicht, auch wenn dadurch keine neuen Mitglieder gewonnen werden konnten, so Dirk Schumacher.

Kooperationspartner waren das Start-up „Stickerstars“, das durch seinen Auftritt in der Gründer-Show „Die Höhle der Löwen“ bekannt wurde, und der Rewe-Markt in Wittstock, der auch den Großteil der Kosten übernahm. Sie bezogen sich vor allem auf die Vorbereitung der Aktion sowie für die Produktion der Alben und der Tüten für die Panini-Bilder.

Von Vereinsmitgliedern gut angenommen

Marktleiter Volker Weiß betätigt: „Die Aktion wurde vor allem von den Vereinsmitgliedern von Hansa gut angenommen. Wir haben etwa 20.000 Sticker verkauft. Vor allem für den Verein und die Region war es eine gute Aktion.“ Es sei wie erwartet gelaufen. „Lediglich am Anfang gab es zwei oder drei Tage, in denen wir keine Sticker mehr hatten. Aber die Aktion hat dadurch nicht gelitten. Es war gerade in den ersten Tagen mitunter schwer einzuschätzen, wie viele Sticker gebraucht werden.“

Vielleicht sei auch der eine oder andere Kunde dadurch mehr im Rewe-Markt gewesen. Das lasse sich schwer sagen. „Insgesamt war die Zusammenarbeit positiv“, sagt Volker Weiß. Er könnte sich durchaus vorstellen eine solche Aktion noch einmal zu unterstützen.

Wiederholung ist nicht geplant

Vorerst wird es eine Wiederholung aber nicht geben. Denn das wäre erst dann sinnvoll, wenn sich im Vereinsgefüge etwas geändert hat, etwa neue Sparten hinzukommen. Jetzt hat ja erst einmal jeder, der dies wollte, sein Album mit den Bildern bekommen.

Auch wenn die Aktion nun beendet wurde, so steht eine abschließende Sache noch aus: Die Poster von den Vereinsmitgliedern, die im Rewe-Markt aushingen, sollen versteigert werden – für den guten Zweck. Wem der Erlös zugute kommen soll, stehe laut Dirk Schumacher noch nicht fest. Höchstwahrscheinlich solle aber eine Kindertagesstätte bedacht werden. Auch für Schumacher ist klar: Die Aktion soll erst einmal nicht wiederholt werden.

