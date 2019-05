Alt Daber

Einmal im Jahr erkunden Bewegungsfreudige die Wittstocker Heide – wandernd, mit Walking Stöcken oder auf dem Fahrrad. Am Sonntag war es wieder soweit. Gut 50 Teilnehmer hatten sich zum Aktionstag „Aktiv in der Wittstocker Heide“ in Alt Daber getroffen. Organisatoren war neben der Stadt Wittstock und dem Tourismusverein Wittstocker Land auch wieder die Krankenkasse Barmer.

„Das ist mittlerweile unser elfter Aktionstag“, sagte Peter Krahl von der Barmer. Er und seine Mitarbeiter waren am Daber-Turm mit einem Infostand vertreten, wobei sie auch einen Notfall-ID-Chip vorstellten. Auf dem sind wichtige medizinische Daten über den Träger gespeichert, die Ersthelfer im Notfall sofort abrufen und entsprechend reagieren können.

Zur Galerie Die Teilnehmer des Aktionstags walkten, wanderten und fuhren mit dem Fahrrad durch die Wittstocker Heide.

Einen Notfall gab es beim Aktionstag in der Heide aber glücklicherweise nicht, dafür aber viel Lust an Bewegung bei den Teilnehmern. „Ich bin auch sonst immer viel mit dem Rad unterwegs“, sagte beispielsweise Waltraud Meyer aus Heiligengrabe. Sie war das erste Mal beim Aktionstag dabei. „Ich erhoffe mir viele Informationen über die Heide und gute Fahrradstrecken in der Region“, sagte die Rentnerin.

Die sollte sie von Naturführer Günter Lutz erhalten. Er nahm die Radlergruppe auf einer Strecke von 25 Kilometern mit durch die Heide. „Hier ist in den vergangenen Jahren einiges entstanden für Radwanderer“, erklärte Günter Lutz.

Bewegung auf historischen Pfaden Seit 2009 gibt es den Aktionstag „Aktiv in der Wittstocker Heide“. Organisatoren sind die Stadt Wittstock, die Barmer und der Tourismusverein Wittstocker Land. 25 Kilometer kann geradelt, acht Kilometer gewandert und drei beziehungsweise zwölf Kilometer gewalkt werden. Teil der Strecke ist auch der Fischkarrersteig. Er führt 19 Kilometer von Sewekow nach Wittstock und ist Teil des städtischen Wanderwegekonzepts.

Für die Nordic-Walker gab es eine kurze Strecke über drei sowie eine lange über zwölf Kilometer. Wer eine mittlere Strecke walken wollte, konnte sich der Wandergruppe um Naturführer Jürgen Paul anschließen, der rund acht Kilometer weit durch die Heide streifte.

„Wir machen ein gemütliches Heidewandern zum Kalkloch und zurück“, kündigte Jürgen Paul an. Auf dem Weg erfuhren die Teilnehmer jede Menge Wissenswertes über die Heide. Zum Beispiel dass sie in ihrer heutigen Form erst seit gut 160 Jahren existiert.

Markierungsstein für den Fischkarrersteig. Quelle: Christian Bark

„Früher war das hier eine Sumpflandschaft“, erklärte Jürgen Paul. Das Gebiet sei ab dem Mittelalter aber nach und nach entwässert worden. Zum Beispiel durch den von Mönchen angelegten Mönchsgraben aber auch den Daberbach. Der sei in den 1930er Jahren noch vertieft worden. „Wohl in Vorbereitung auf die Fallschirmspringer, die hier in der Zeit stationiert wurden“, so der Naturführer.

An einem Stein machte Jürgen Paul dann Halt. „Da ist einer von derzeit zwei Markierungssteinen des sogenannten ’ Fischkarrersteigs’“, erklärte er. Der sei früher eine von vielen Schmugglerrouten an der Grenze zu Mecklenburg gewesen. Weitere Steine sollen die kommenden Tage verlegt werden. Der Fischkarrersteig ist Jürgen Paul zufolge Teil des neuen Wittstocker Wanderwegekonzepts, das zunächst im nördlichen Teil der Stadt Umsetzung findet.

Lärm vertreibt den Wolf

Nach einer kurzen Verpflegungspause, die unter anderem Ralf Zimmermann, Initiator der Eichenfelder Winterwanderung, ermöglicht hatte, ging es weiter zum Kalkloch. Was heute in kleiner See ist, war vor 120 Jahren eine Grube, in der Kalk abgebaut wurde, wie Jürgen Paul informierte. Die in der Gegend stehenden Waldwärterhäuschen seinen nach 1945 abgerissen worden, als in der Gegend die Rote Armee stationiert wurde.

Das Kalkloch entstand um 1900. Quelle: Christian Bark

Weiter ging es in Richtung des ehemaligen Flugplatzes Alt Daber, der heute einen Solarpark beherbergt, und dann zurück in Richtung Ausgangspunkt. Als Naturführer hat Jürgen Paul in Wald und Flur schon viel beobachten können. Für denn Fall, dass er auf einen Wolf trifft, hat er eine Trillerpfeife dabei. „Da hilft oft Lärm machen und gestikulieren“, empfahl er. Dann würden die Tier schon verschwinden. Häufig seien es nämlich junge, unerfahrene Wölfe, die ihr Rudel verlassen hätten, denen man begegnen könnte.

Die Vorsitzende des Tourismusvereins, Antje Biewald-Blumenthal, zeigte sich im MAZ-Gespräch am Montag zufrieden mit der Veranstaltung. „So konnten die Teilnehmer erstmals bewusst auf den Routen unseres neuen Wanderwegekonzepts unterwegs sein“, sagte sie.

Von Christian Bark