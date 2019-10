Wulfersdorf

Ein 21-jähriger Fahranfänger wollte sich mit einem Pkw Ford auf der Kreisstraße 6826 in Wulfersdorf am Ortsausgang in Richtung Tetschendorf am Sonntag um 0.05 Uhr einer Verkehrskontrolle entziehen.

Der Fahrer schaltete die Beleuchtung aus. Doch dann kam er in einer Kurve nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr gegen einen Bordstein.

Der stark beschädigte Ford ward nicht mehr fahrbereit. Der 21-Jährige hatte eine Atemalkoholkonzentration von 0,62 Promille. Er musste zur Blutprobe.

Um die Autobergung kümmerte sich der Fahrer selbst. Es entstand Sachschaden von zirka 5000 Euro.

Ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs wurde eingeleitet. Den Führerschein musste der 21-Jährige sofort abgeben.

Von MAZ-online